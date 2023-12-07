سكرتير بني سويف يجتمع بأعضاء غرفة العمليات استعدادًا لانتخابات الرئاسة

اجتمع اللواء حازم عزت السكرتير العام ببني سويف، بأعضاء غرفة العمليات الرئيسية التي شكلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، من إدارات ومكاتب ديوان عام المحافظة، والتي تم تشكيلها، لمتابعة والإشراف على تيسير إجراءات عقد الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها مطلع الأسبوع المقبل اعتبارًا من الأحد 10 ديسمبر الجاري وحتى الثلاثاء 12 من نفس الشهر.

وأكد السكرتير العام أهمية ودور الغرفة في متابعة والإشراف على توفير التيسيرات اللازمة لعقد الانتخابات ومتابعتها على مدار الساعة، والاطمئنان على فتح اللجان في المواعيد المحددة، ومتابعة وصول القضاة المشرفين على الانتخابات والتنسيق التام بين الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية لتنظيم الجوانب الفنية والإدارية الخاصة بالتواصل بين أعضاء الغرفة والتنفيذيين في الميدان، بجانب تحديد آليات ووسائل التواصل مع غرفة العمليات المركزية برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، وتحديد مهام كل عضو من أعضاء الغرفة على مدار أيام الانتخابات منذ فتح اللجان صباحًا وحتى انتهاء أعمال التصويت مساءً.

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كما أكد السكرتير العام توجيهات المحافظ لأعضاء الغرفة بالمتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية، من خلال قيام الغرفة بتلقي الإخطارات من غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ورصد إقبال الناخبين على لجان الاقتراع وإزالة أية معوقات تواجه العملية الانتخابية، بجانب المتابعة المستمرة مع التنفيذيين المعنيين، لتوفير مولدات احتياطية في حالة الطوارئ، ونظافة وإنارة محيط اللجان، وتوفير سيارات إسعاف والتأكد من توفير مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية.