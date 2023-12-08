الجمعة 08 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ الدقهلية يلتقي المواطنين للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات (صور)

محافظ الدقهلية يلتقي
محافظ الدقهلية يلتقي المواطنين، فيتو

شهد مسجد النصر بمدينة المنصورة اليوم الجمعة لقاء للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ومساعد أول وزير الداخلية لقطاع شرق الدلتا بالمواطنين لحثهم على المشاركة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية.

 

 ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء المساجد وإعادة صيانتها وترميمها والمرور عليها، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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وقام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية واللواء أشرف صلاح مساعد أول وزير الداخلية لقطاع شرق الدلتا اليوم بأداء صلاة الجمعة من داخل مسجد النصر بالمنصورة ويلتقون بالمواطنين.

جاء ذلك بحضور، والدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظة، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.

والتقى "مختار" بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم ووجه بسرعة حلها وحثهم على المشاركة الإيجابية وقال أدعو المواطنين أبناء الدقهلية بالمشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية لنثبت للعالم مدي وعي الشعب المصري.

وثمن "المحافظ" دور وزارة الأوقاف على دعمها الكامل لكافة المساجد سواء من خلال إنشاء مساجد جديدة أو إعادة صيانتها وترميمها وتأهيل وتدريب الأئمة والخطباء من أجل شرح وتوضيح صحيح الدين للمواطنين.

ومن جانبه تحدث خطيب الجمعة الشيخ أحمد شرف أمام وخطيب مسجد النصر خلال خطبته التي ألقاها تحت عنوان "الإيجابية عطاء وجهد وعمل وشعور بالمسئولية تجاه الدين والوطن والمجتمع".

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