محافظ الأقصر يوجه برفع درجة الاستعداد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية

عقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اجتماعا موسعا، مع رؤساء المراكز والمدن والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وبحضور هدى المغربي السكرتير العام للمحافظة، لاستعراض استعدادات جميع الأجهزة المعنية باستقبال الانتخابات الرئاسية، المقرر انعقادها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

ووجه محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، برفع درجة الاستعداد القصوى بين كافة أجهزة المحافظة والجهات الخدمية، وإنهاء جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية للعمل على إنجاحها وخروجها بالشكل اللائق والمشرف.

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وأكد المحافظ، على ضرورة المرور والمراجعة الميدانية لمقرات اللجان الانتخابية، للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية، ومتابعة ورفع كفاءة الشوارع المؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الإنارة والنظافة داخل وخارج المقار الانتخابية ورفع أي إشغالات، مشددا على أنه في حال اكتشاف أي ملاحظات لم يتم تلافيها سيعرض جميع المسئولين عن المقر الانتخابي للمسائلة.

كما أكد المحافظ، خلال الاجتماع على توفير المظلات بأماكن الانتظار أمام اللجان، وتوفير الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ومراجعة أعمال الكهرباء ووصلات المياه ووسائل التهوية المناسبة ووسائل الإطفاء داخل اللجان، كما أكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ، وتوزيع سيارات الإسعاف على اللجان، لنقل أي حالات مرضية طارئة.

وحث محافظ الأقصر، المواطنين على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري بالإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني على جميع المصريين لتحقيق مصلحة الوطن والتأكيد على عظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها.

جدير بالذكر المحافظة أعلنت الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، لبدء عملية الاقتراع والتصويت على مدار أيام10 و11 و12 ديسمبر الحالى حيث تم الأنتهاء من إعداد المقار الانتخابية، حيث يبلغ عدد اللجان العامة 6 لجان لـ6 مراكز، تنبثق منها 175 لجنة فرعية و4 لجان وافدين بأجمالى 179 لجنة فرعية، لاستقبال886377 ناخب وناخبة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وقسم الأقصر يضم 24 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للوافدين بأجمالى 25 لجنة ، ويبلغ عدد الوافدين بقسم الأقصر 181698 ناخب وناخبة، أما مركز الأقصر يضم 22 لجنة فرعية لعدد 107214 ناخب وناخبة.

وفى مركز طيبة 8 لجان فرعية ولجنة واحد فقط للوافدين بأجمالى 9 لجان، لعدد 55555 ناخب وناخبة، وفى مركز القرنة 19 لجنة فرعية لـ118751 ناخب وناخبة.

وفى مركز أرمنت 30 لجنة فرعية ولجنة واحدة فقط للوافدين بأجمالى 31 لجنة، لعدد 119634ناخب ، وفى مركز أسنا جنوب الأقصر 62 لجنة، ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالى 63 لجنة لعدد 303525 ناخب وناخبة.

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