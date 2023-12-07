الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ الأقصر يوجه برفع درجة الاستعداد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية

محافظ الأقصر ؛ فيتو
محافظ الأقصر ؛ فيتو

عقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اجتماعا موسعا، مع رؤساء المراكز والمدن والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وبحضور هدى المغربي السكرتير العام للمحافظة، لاستعراض استعدادات جميع الأجهزة المعنية باستقبال الانتخابات الرئاسية، المقرر انعقادها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

ووجه محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، برفع درجة الاستعداد القصوى بين كافة أجهزة المحافظة والجهات الخدمية، وإنهاء جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية للعمل على إنجاحها وخروجها بالشكل اللائق والمشرف.

Advertisements

وأكد المحافظ، على ضرورة المرور والمراجعة الميدانية لمقرات اللجان الانتخابية، للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية، ومتابعة ورفع كفاءة الشوارع المؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الإنارة والنظافة داخل وخارج المقار الانتخابية ورفع أي إشغالات، مشددا على أنه في حال اكتشاف أي ملاحظات لم يتم تلافيها سيعرض جميع المسئولين عن المقر الانتخابي للمسائلة.

كما أكد المحافظ، خلال الاجتماع على توفير المظلات بأماكن الانتظار أمام اللجان، وتوفير الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ومراجعة أعمال الكهرباء ووصلات المياه ووسائل التهوية المناسبة ووسائل الإطفاء داخل اللجان، كما أكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ، وتوزيع سيارات الإسعاف على اللجان، لنقل أي حالات مرضية طارئة.

وحث محافظ الأقصر، المواطنين على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري بالإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني على جميع المصريين لتحقيق مصلحة الوطن والتأكيد على عظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها.

 

 

جدير بالذكر المحافظة أعلنت   الاستعدادات   الخاصة بإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية  بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، لبدء عملية الاقتراع والتصويت على مدار أيام10 و11 و12 ديسمبر الحالى حيث تم الأنتهاء من  إعداد المقار الانتخابية، حيث  يبلغ عدد اللجان العامة 6 لجان لـ6 مراكز، تنبثق منها 175 لجنة فرعية  و4 لجان وافدين  بأجمالى 179 لجنة فرعية، لاستقبال886377 ناخب وناخبة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وقسم الأقصر يضم 24 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للوافدين بأجمالى 25 لجنة  ، ويبلغ عدد الوافدين بقسم الأقصر 181698 ناخب وناخبة، أما مركز الأقصر يضم 22 لجنة فرعية لعدد 107214 ناخب وناخبة.

وفى مركز طيبة 8 لجان فرعية ولجنة واحد فقط للوافدين بأجمالى 9 لجان، لعدد 55555 ناخب وناخبة، وفى مركز القرنة 19 لجنة فرعية لـ118751 ناخب وناخبة.

وفى مركز أرمنت 30 لجنة فرعية  ولجنة واحدة فقط للوافدين بأجمالى 31 لجنة، لعدد 119634ناخب  ، وفى مركز أسنا جنوب الأقصر 62 لجنة، ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالى 63 لجنة  لعدد 303525 ناخب وناخبة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر فيتو محافظة الأقصر محافظ الأقصر الانتخابات الرئاسية 2024 مقار اللجان الانتخابيه

مواد متعلقة

ختام ورشة عمل قانون الضريبة على العقارات المبنية بجامعة الأقصر

مناهضة العنف ضد المرأة ندوة بوحدة تكافؤ الفرص بإدارة الأقصر التعليمية

وحدة السكان تنظم ندوة ضمن مبادرة المرأة الأقصرية تتحدث بإسنا

القبض على عاطل بحيازته 41 جركن سولار بدون فواتير بالأقصر

جامعة طيبة التكنولوجية تختتم مشاركتها في برنامج رائدات المستقبل بمعهد إعداد القادة

تعليم الأقصر تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة

اعتماد 13 منشأة من الاسكوا بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر

ناشئو أرمنت الحيط يصعدون لدوري القطاعات ممثلا لمحافظة الأقصر

الأكثر قراءة

أخبار مصر: حملة السيسي تزف بشرى للمصريين، قصة طرح سكر فكة بـ 3 جنيهات، حكاية المادة 99 التي أرعبت إسرائيل، تشفير محادثات فيسبوك

سيف الله مختار، ساذج السينما الذي تسبب في أزمة لـ أحمد رمزي، وكلمة واحدة كانت وراء شهرته

بعد سقوط الكبار، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024

السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

أقوى أداة لوقف حرب غزة، ما هي المادة 99 التي أرعبت إسرائيل؟ وحالات استخدمت فيها

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 7-12-2023 في الأسواق

جعلت تاريخ النادي على المحك، تايلور سويفت تهدد مصير فريق فرنسي عريق، وهذا ما فعلته

منها تشجيع تعاطي المخدرات، الأمير هاري يواجه اتهامات خطيرة

Advertisements

منوعات

المزيد

منها تشجيع تعاطي المخدرات، الأمير هاري يواجه اتهامات خطيرة

حقيقة أم أساطير، قصة أقدم قبر عرفته البشرية في مصر

معاصرة وهذا مصير نادي التعري، إصدار النسخة الجديدة للعبة GTA 6 (فيديو)

لسنا مستعمرة، ولي عهد السعودية يتدخل لتصحيح خطأ ترجمة خلال لقاء بوتين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 7-12-2023 في بداية التعاملات

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 7-12-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 7-12-2023 في السوق المحلي

المتر يصل إلى 186 ألف جنيه، مزاد علني لمحال تجارية بـ 4 أحياء بالعبور الجديدة

المزيد

انفوجراف

أغلق الهاتف في وجه أم كلثوم.. محطات في مشوار الملحن المشاكس حلمي بكر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية