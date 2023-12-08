الجمعة 08 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ أسوان يتفقد اللجان الانتخابية بقرى أبو سمبل (صور)

لجان انتخابات فى
لجان انتخابات فى أسوان، فيتو

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية بالمراكز والمدن لمتابعة جاهزية اللجان الانتخابية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 بداية من يوم الأحد القادم، ولمدة 3 أيام.

وتفقد المحافظ اللجان والاستراحات داخل مدرسة أبو سمبل الابتدائية بقرى أبو سمبل بمركز نصر النوبة، والتى سوف تستقبل 3110 ناخبين وناخبات من ضمن 5 لجان أخرى على مستوى النوبة تستقبل 10 آلاف و658 ناخبا وناخبة.

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ورافق محافظ أسوان فى جولته التفقدية النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، وصابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة.

 وشدد اللواء أشرف عطية على توفير كافة الإمكانيات والاحتياجات والدعم اللوجستى على مستوى اللجان الانتخابية بمركز نصر النوبة 44 لجنة تستقبل 79 ألفا و459 ناخبا وناخبة، لافتًا إلى أهمية المشاركة المجتمعية لحث وتشجيع الشباب للنزول لصناديق الإقتراع واستثمار الحق الدستوري لهم من خلال التعاون مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والأحزاب والمجتمع المدنى والنقابات وغيرها من قوى المجتمع الأسوانى الفاعلة.

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​ أسوان مركز نصر النوبة مجلس النواب الانتخابات إجراء الانتخابات الرئاسية

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