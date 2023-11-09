الخميس 09 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

الفنان تامر ضيائي يتعرض لإصابة في عينه (صور)

تامر ضيائي،فيتو
تامر ضيائي،فيتو

 كشف الفنان تامر ضيائي، عن إصابته في عينه، نتيجة تعرضه لوعكة صحية شديدة، مطالبًا الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.

في هذا السياق، نشر تامر ضيائي، صورتين له وظهرت عيناه منتفختان، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع الفيس بوك، وعلق قائلًا: العين صابتني.. دعواتكم.

 

 الفنان تامر ضيائي هو ممثل وفنان مسرحي مصري شارك في العديد من العروض المسرحية والأعمال السينمائية والتليفزيونية.

اهتم تامر ضيائي بفن التمثيل إلى جانب عمله الرئيسيّ كمبرمج للحاسب الآلي في كلية الصيدلة بجامعة القاهرة فالتحق بورشة استوديو الممثل لكي يدرس التمثيل على يد المخرج خالد جلال، وعمل في بداية مسيرته الفنية كممثل مسرحي فشارك في العديد من العروض المسرحية على مسارح الدولة وقصور الثقافة قبل أن يتّجه إلى المُشاركة في الأعمال التليفزيونية، حيث كان أول ظهور له على شاشة التليفزيون في مسلسل «أنا وهؤلاء» مع الممثل محمد صبحي عام 2003 ثُم توالت مشاركاته في العروض المسرحية والأفلام السينمائية والأعمال التليفزيونية، وكان من أبرزها دوره في مسلسل «الصياد» الذي عُرض في عام 2014، ودوره في مسلسل «الهروب» الذي عُرض في عام 2012.

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