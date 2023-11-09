كيم كارداشيان تحصل على أول وشم لها (صور)

كيم كاردشيان ، حصلت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي، كيم كارداشيان، على أول وشم لها، حيث رسمت أرقاما داخل شفتها السفلي، غير معلنة، عن معنى تلك الأرقام، أو ما ترمز إليه.

كيم كارداشيان تحصل على أول وشم لها

واستعرضت كيم كارداشيان، وشمها الجديد، عبر مقطع فيديو قصير، نشرته عبر خاصية الاستوري، في حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، معلقة عليه قائلة: "لقد قمت أخيرًا بوضع ملصق ممتص الصدمات على سيارة بنتلي!".

كيم كارداشيان تنسب علم فلسطين لدولة البرازيل في بث مباشر

في خطأ فادح، نسبت كيم كارداشيان، علم دولة فلسطين، للبرازيل، أثناء تواجدها في بث مباشر، عبر حسابها علي موقع الفيديوهات “تيك توك”، وذلك بعد أن سألتها ابنتها الكبرى نورث ويست، أي علم هذا، بسبب كثرة وضعه في تعليقات البث من قبل المشاهدين، لتجيب كيم علي ابنتها إنه علم دولة البرازيل.

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وأكد عدد من متابعي كيم كارداشيان على جهلها، فيما يحدث في العالم من حولها، ومعرفة أحداث فلسطين وعلمها، فيما أشار عدد آخر أنها أجابت بالخطأ عن عمد، حتى لا تضطر أن تشرح لابنتها الأحداث الدموية التي تعيشها فلسطين.

كيم كارداشيان تستعين بـ مُربي أطفال لابنها

كشفت كيم كارداشيان في برنامجها الواقعي “عائلة الكارداشيان”، عن استعانتها بـ مُربي أطفال لأبنائها، من أجل أن يحصلوا على تأثير ذكوري في حياتهم، بعد أن انفصلت عن والدهم وزوجها السابق كانييه ويست.

وقالت كيم كارداشيان في برنامجها: "استأجرت مربي أطفال رجل لأبنائي ليكون له تأثير ذكوري، في حياتهم… أعتقد أن أسرتي، وحتى عائلتي، تهيمن عليها النساء بشدة.. أنا أرغب حقًا في أن يصاحب أبنائي، رجل، ويأخذهم إلى مباريات الرياضة الخاصة بهم.. وكنت خائفة جدًا من إخبار والدهم كانييه بذلك".

كيم كاردشيان تنهار بسبب أطفالها

في سياق متصل لم تتمالك كيم كارداشيان نفسها، ودخلت في نوبة بكاء، بسبب حديثها عن أولادها ومشاكل زوجها السابق كانييه ويست، ومدى صعوبة التعامل مع الوضع.

وظهرت كيم كارداشيان، في لقاء مصور مع المذيعة “أنجي مارتينيز”، وتحدث لأول مرة عن كيفية التعامل مع أبنائها وتربيتهم بمفردها، بسبب المشاكل النفسية والاجتماعية التي يواجهها طليقها مغني الراب كانييه ويست.

وقالت كيم كارداشيان: "الوضع صعب للغاية، أنا أحاول أن أبعد أولادي عن مشاكل والدهم، واتحكم في وصول الأخبار إليهم عبر تحكمي في استخدامهم للانترنت، كما أني أبلغت إدارة المدرسة بأن تنتبه، وتتأكد ألا ينقل لهم حد من زملائهم أخبار سيئة عن والدهم،.. أنا أعاني، أنا فقط كنت أتمني أن يحظوا بأفضل تربية من الوالدين معا، خاصة أنه كان لدي أفضل أب في العالم، ولدي معه أفضل ذكريات".

وكشفت مصادر مقربة من نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي كيم كارداشيان عن ردة فعلها بعد معرفتها بخبر مشاركة زوجها السابق كانييه ويست لصورها العارية مع موظفيه.

وأوضحت المصادر أن كيم كارداشيان تشعر بـ"الرعب والعار والانتهاك والاشمئزاز"، بسبب ما فعله كانييه ويست، كما أن جميع أفراد عائلتها، يشعرون بالصدمة من فعلته، وخوفهم من تأثيرها على أولادهم، حيث لدي كيم كارداشيان وكانييه ويست أربع أطفال.

صور كيم كارداشيان العارية

في تطور جديد لمشاكل النجم ورجل الأعمال كانييه ويست، كشف عددًا من موظفيه، عن أن كانييه ويست كان يشاركهم مشاهدة صور وفيديوهات عارية لزوجته كيم كارداشيان.

وأوضح عدد من موظفي كانييه ويست في تصريحات لعدد من المواقع الإخبارية، أنه كان دائمًا ما يعرض عليهم مواد إباحية سواء صور أو فيديوهات، بما في ذلك أشرطة جنسية خاصة به، كما كان يقول للموظفين، “انظروا ماذا أرسلت لي زوجتي” كيم كاردشيان".