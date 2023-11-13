الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

زيادة جديدة في أسعار سجائر شركة فيليب موريس

فيليب موريس،فيتو
فيليب موريس،فيتو

أعلنت  شركة فيليب موريس مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن "HEETS" و"TEREA"، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية " MeritوMarlboro وL&M" بكافة أنواعها.

 ويأتي هذا بالتوازي مع إعلان الحكومة المصرية عن التعديلات الضريبية الأخيرة الخاصة بمنتجات التبغ.

أسعار سجائر ميريت، فيتو

 قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر 

السعر الرسمي لعبوة ميريت "Merit" بأنواعها 74 جنيها.
السعر الرسمي لعبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 69 جنيها.

Advertisements

السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 59 جنيها. 

السعر الرسمي لعبوة ال أند إم "L&M" بأنواعها 50 جنيها للعبوة.

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 56 جنيها للعبوة.

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 56 جنيها للعبوة.

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها 56 جنيها للعبوة.

وأكدت شركة فيليب موريس مصر لجميع المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين أن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع "QR code" الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام ٢۰٢٢.

استمرار أزمة السجاير في كاريكاتير فيتو

بزيادة 330 جنيهًا عن السعر الرسمي، تعرف على أسعار قاروصة السجائر بالأسواق

ودعت الشركة تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة.

و صرح علي نفزات كرمان، المدير العام لفيليب موريس مصر والمشرق، بأن " فيليب موريس تستمر في العمل الجاد لتلبية إحتياجات المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في الأسواق المصرية ودعم التحول نحو مستقبل خالٍ من الدخان بما يتماشى مع الإستراتيجية الطموحة التي وضعتها الشركة". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

فيليب موريس أسعار منتجات فيليب موريس التبغ شركة فيليب موريس قائمة أسعار منتجات فيليب موريس السعر الرسمي لعبوة مارلبورو ميريت

مواد متعلقة

بزيادة 330 جنيهًا عن السعر الرسمي، تعرف على أسعار قاروصة السجائر بالأسواق

بزيادة تصل لـ 35 جنيهًا عن السعر الرسمي، تعرف على أسعار السجائر في الأسواق

الأكثر قراءة

قرار جمهوري جديد اليوم (مستند)

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض 8 أنواع في سوق العبور

قائمة أسعار سجائر فيليب موريس مصر بعد الزيادة (إنفوجراف)

زيادة جديدة في أسعار سجائر شركة فيليب موريس

هل ينتقل ثنائى الأهلى إلى سموحة؟

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

رئيس الوزراء يقرر تأسيس شركة صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم

تدريب صباحي لمنتخب مصر قبل السفر لليبيريا استعدادًا لمواجهة سيراليون

Advertisements

منوعات

المزيد

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض 8 أنواع في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، طرح الفراولة بسعر 30 جنيهًا في سوق العبور

زيادة جديدة في أسعار سجائر شركة فيليب موريس

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الطماطم والبطاطس يعاود الارتفاع في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

فرحة أبوه بولادته مكملتش وخسر كل فلوسه.. حكاية الكوميديان التلقائي يونس شلبي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهم وخسارة المال

علي جمعة يطالب الأمة الإسلامية بالصبر على البلاء والدعاء لتحقيق النصر

المزيد
الجريدة الرسمية