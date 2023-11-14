زيادة أسعار سجائر وينستون وكاميل بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة

أسعار السجائر، أعلنت شركة JTI اليابانية "جابان توباكو"، زيادة أسعار سجائر وينستون وكاميل والتي يتم تطبيقها من اليوم الثلاثاء.

وتعد الشركة اليابانية الدولية للتبغ من الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرية، ولها عدة أصناف من السجائر الأجنبية.

وترصد فيتو قائمة الأسعار الجديدة طبقا للنسخة التي حصلت فيتو على نسخة منها:

سعر سجائر وينستون أحمر 43 جنيها.

سعر سجائر وينستون أزرق ب 43 جنيها.

سعر سجائر وينستون سيلفر ب 43 جنيها.

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سعر سجائر وينستون كاستر ب 43 جنيها.

سعر سجائر وينستون توت ب 45 جنيها.

سعر سحائر كاميل أصفر ب 50 جنيها.

سعر سجائر أزرق ب 50 جنيها.

سعر سجائر اكتفيت ب 53 جنيها.

أسعار السجائر، فيتو

تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة؛ الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2023، الذي بموجبه يفرض زيادة ضريبة الجدول على منتجات السجائر بجميع أنواعها المحلية والمستوردة، ومنتجات التبغ المسخن والسائل، التي بدورها ستنعكس على زيادة أسعار السجائر