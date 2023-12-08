ما سر العلاقة العكسية بين مؤشر الذهب العالمى ومؤشر العملة الخضراء، وحقيقة ارتفاع الذهب عالميا ومحليا

مؤشرات، هناك علاقة قديمة، بين مؤشرالذهب ومؤشر الدولار، حيث لا تزال تؤثر تلك المؤشرات في أسواق المال عالميا حتى الآن، فالمتعارف عليه أن العلاقة بين مؤشر الذهب ومؤشر الدولار علاقة عكسية، فحدوث انخفاض في الدولار يعني صعود الذهب والعكس صحيح، وهذا ما يشهده سوق المال العالمي حاليًا، حيث سجل الدولار انخفاضات مستمرة على مدار الأيام الماضية مما أثر بالإيجاب على الذهب الذي ارتفع عالميا ليتخطى 2,028.94 دولار للأونصة الواحدة ويستقر محليا جرام عيار 24 عند 3166 جنيها للشراء، 3180 جنيها للبيع، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحل حوالي 2770 جنيها.

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الذهب، فيتو

ماذا يحدث فى مؤشر الدولار الأمريكي ؟

مؤشر الدولار الأمريكي، يستقر مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من مستوى الـ 103.76 نقطة في الوقت الراهن أمام سلة من العملات الأجنبية على رأسها اليورو والإسترليني.

وجاء ذلك بعد أن انخفض 0.5 % هذا الشهر، بالإضافة إلى تراجعه 3% في نوفمبر الماضي، وهو أكبر انخفاض شهري له خلال عام.

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نبيل فرج، فيتو

أسباب الارتفاع اللحظى لمؤشر الدولار الأمريكى بحركة التداولات

ومن جانبه قال خبير أسواق المال نبيل فرج لـ “ فيتو ”: ترتفع مؤشرات السوق الأمريكية مؤثرة على حركة التعاملات بمؤشر الدولار بشكل لحظى حيث صعد مؤشر ناسداك بـ 0.15% ومؤشر داو جونز بـ 0.24% وإس آند بي 500 بـ 0.22%، وسرعان ما عادت المؤشرات إلى الانخفاض مجددا بحركة التداولات.

وينتظر الدولار بيانات التوظيف الأساسية لتحديد الاتجاه مشيرا إلى أن الكثير يتوقع أن يبدأ الفيدرالى الأمريكى في خفض الفائدة بداية من الربع الثاني للعام 2024.

كما استقر مؤشر الدولار الأمريكي بحركة تداولات الأسبوع ورصدت “فيتو” بحركة التعاملات على المؤشر استقرارا للعملة عند المستوى 104 نقاط، مع استيعاب المتداولين للبيانات الاقتصادية الأخيرة.

الدولار، فيتو

مؤشر الدولار الأمريكي، فيتو

كيف تتداول على مؤشر الدولار الأمريكي ؟

يمكنك أن تقوم بـ التداول على مؤشر الدولار الأمريكي كعقد آجل لمدة 21 ساعة في اليوم عبر العديد من منصات التداول، كما تستمد العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي سيولتها مباشرة من سوق العملات الفورية، والتي يقدر حجم مبيعاتها بأكثر من 2 تريليون دولار يوميًا.

ويعتبر العقد الآجل لمؤشر الدولار الأمريكي ICE هو المؤشر الوحيد المتاح للمتداولين والمنظم والذي بإمكان تجار العقود الآجلة في جميع أنحاء العالم أن يتداولوا عليه فعليا على مدار الساعة، لهذا السبب العقود الآجلة لمؤشر ICE بالدولار الأمريكي (USDX) تعتبر معيار رئيسيا للقيمة الدولية للدولار الأمريكي ومؤشر العملات الأكثر تداولًا في العالم.

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

مؤشر الذهب، ارتفعت أسعار الذهب عالميا، وبلغ سعر الأونصة الواحدة 2,028.94 دولارا أمريكيا بحركة التداولات.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة عدة عوامل رئيسية، أبرزها التوقعات المستمرة بأن البنك الفيدرالي قد يعدل سياسته النقدية بخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام المقبل 2024.

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مؤشر الذهب، فيتو

حقيقة صعود مؤشر الذهب بحركة التداولات

يمكن القول إن مؤشر الذهب العالمي صعد بحركة التداولات اللحظية، حيث يواصل المعدن الأصفر تسجيل ثاني مكاسبه الشهرية على خلفية آمال خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قريبًا ليجتاح قمما جديدة حيث سجل المؤشر العالمي 2,028.94 دولار للأونصة الواحدة.

ورصدت “فيتو” حركة المؤشر بشكل لحظي، حيث استطاع أن يتخطى حاجز المستوى 2000 دولار للأونصة بعد مرور ما يقارب الثلاثة أشهر، وتخطى المستوى ليستقر عند 2,028.94 نقطة.

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مؤشر الذهب، فيتو

السعر الاسترشادي لـ جرام الذهب بموقع البورصة المصرية

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3166 جنيها للشراء، 3180 جنيها للبيع، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحل حوالي 2770 ويمكن القول إن السعر الاسترشادي لـ جرام الذهب هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام.

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وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من هنــــــــا.

الذهب، فيتو

نصيحة خبراء سوق المال عن الاحتفاظ بالذهب

وينصح خبراء سوق المال والمحللين الفنيين بأهمية " الاحتفاظ بالذهب " كاستثمار على المديين المتوسط والطويل، وعدم التعامل معه بمبدأ "المضاربة" أو الرغبة في الحصول على مكسب سريع، لاسيما وأن الذهب من الاستثمارات التي تدر عائدا إلا عند بيعها، وحال الرغبة في الحصول على عوائد سريعة أو دورية، ثمة قنوات ووسائل استثمارية أخرى يمكن أن يلجأ إليها المستثمرون.