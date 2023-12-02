السبت 02 ديسمبر 2023
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اقتصاد

موجة صعود قياسية، 4.8 مليار جنيه أرباح نقدية للمتداولين بالبورصة المصرية نهاية نوفمبر

مؤشرات البورصة المصرية،
مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

البورصة المصرية، هناك موجة من الصعود القياسية التي سجلتها مؤشرات البورصة المصرية خلال تداولات نوفمبر الماضي، فقد وزعت الشركات المدرجة نحو 4.8 مليار جنيه أرباحًا نقدية على المساهمين بختام تعاملات الشهر المنتهى بالبورصة المصرية. 

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مؤشرات التداول، فيتو 

 

إفصاحات الشركات المدرجة في البورصة المصرية الأشهر الماضية 

أظهرت إفصاحات العديد من الشركات المدرجة في البورصة المصرية، أنها وزعت 1.4 مليار جنيه في تداولات الأسبوع الأول من نوفمبر 2023، و65 مليون جنيه في ثاني أسبوع، لترتفع إلى 3.03 مليار جنيه في الأسبوع الثالث، و366 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضي.

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وبذلك يرتفع إجمالي الأرباح الموزعة من شركات البورصة 49.9 مليار جنيه منذ بداية العام، موزعة بين 1.105 مليار جنيه خلال شهر يناير، و2.304 مليار جنيه خلال تعاملات شهر فبراير، و1.996 مليار جنيه خلال شهر مارس.

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مؤشرات البورصة المصرية، فيتو 

توزيعات الأرباح خلال الأشهر الماضية في البورصة المصرية 

يمكن القول إنه خلال حركة تداولات الأشهر الماضية، بلغ إجمالي توزيعات الأرباح نحو 11.733 مليار جنيه ابريل الماضى، و7.335 مليار جنيه خلال تعاملات شهر مايو، و583 مليون جنيه خلال يونيو، و217 مليون جنيه خلال يوليو، و307 ملايين جنيه خلال تعاملات شهر أغسطس، و310 ملايين جنيه خلال شهر سبتمبر، و19.2 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي، و4.8 مليار جنيه خلال تعاملات شهر نوفمبر الماضي.

الجدير بالذكر البورصة المصرية قد سجلت ارتفاعًا قياسيًا خلال تعاملات شهر نوفمبر الماضي، حيث قفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنحو 9.1% لتربح الأسهم نحو 140 مليار جنيه بعدما ارتفع رأس المال السوقي من مستوى 1536 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أكتوبر الماضي، إلى نحو 1676 مليار جنيه في إغلاق تعاملات نوفمبر. 

 

 

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