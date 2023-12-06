الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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اقتصاد

البورصة المصرية شديدة الحساسية وخبير يشرح كيفية التحوط من تراجع قيمة الجنيه

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

البورصة المصرية، هناك زيادة ضخمة في رؤوس أموال الشركات المدرجة في البورصة المصرية خلال تداولات العام الحالي، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية نحو 30 مليار جنيه، ووفق البيانات الصادرة عن البورصة المصرية، فقد زادت الشركات المدرجة في البورصة المصرية رؤوس أموالها، كما أن إجمالي توزيعات الأرباح النقدية قفزت إلى نحو 49  مليار جنيه منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تداولات نوفمبر 2023. 

 

مؤشرات البورصة المصرية , فيتو 

 

 حلول عاجلة لأزمة نقص الدولار الأمريكي

وتعمل الدولة ساعية لإيجاد حلول عاجلة لأزمة نقص الدولار الأمريكي، وتوفير السيولة اللازمة من العملة الصعبة، من خلال اتخاذ عدد من التدابير التي تتنوع بين طرح السندات الدولية، وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتقديم المبادرات الخاصة التي تستهدف جذب مزيد من النقد الأجنبي، مثل مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار، وبدأ البنك المركزي في التحرك على عدة جبهات لوقف تسرب الدولار من داخل البلاد إلى خارجها.

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سوق الأوراق المالية شديد الحساسية ويتأثر بما يدور في الساحة السياسية والاقتصادية 

وفي ذات السياق قال محمد عبد الرحيم الخبير الاقتصادى  لـ "فيتو": سوق الأوراق المالية شديد الحساسية ويتأثر بما يدور في الساحة السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أنه في الظروف العادية يمكن القول إنه كان لا بد من وجود تأثير سلبي على مؤشرات البورصة المصرية.

وذلك نظرا للمتغيرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وخصوصًا في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، إلا أن البورصة المصرية حقت أداءً قياسيًا خلال جلسات الأسبوع الماضي، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 4.66 % متجاوزا، مستوى 25 ألف نقطة وهو مستوى تاريخي وغير مسبوق وأعتقد أن السبب الرئيسي لارتفاع مؤشرات البورصة المصرية هو التأثر "بارتفاع محتمل" لسعر صرف الدولار وخصوصًا مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، هذا بالإضافة إلى ارتفاع نسب التضخم، وأيضا جاذبية الأسهم المصرية لبعض الصناديق السيادية العربية  والأجنبية. 

الدولار، فيتو 

 

كيفية التحوط من تراجع قيمة الجنيه

وبالتالي يلجأ المستثمرون إلى التحوط من تراجع قيمة الجنيه بشراء أسهم ذات قيمة، وأتوقع استمرار ارتفاع مؤشرات البورصة خلال جلسات الأسبوع القادم ما لم يحدث جديد.

وهناك زيادة ضخمة في رؤوس أموال الشركات المدرجة في البورصة المصرية خلال تداولات العام الحالي، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية نحو 30.1 مليار جنيه، ووفق البيانات الصادرة عن البورصة المصرية، فقد زادت الشركات المدرجة في البورصة المصرية رؤوس أموالها، كما أن إجمالي توزيعات الأرباح النقدية قفزت إلى نحو 49.5 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي. 

مؤشرات البورصة المصرية ، فيتو 

 

عوامل أخرى ستؤثر على استمرار مؤشرات البورصة المصرية بالصعود في المستقبل القريب

وأضاف عبد الرحيم قائلا: هناك عوامل أخرى ستؤثر على استمرار مؤشرات البورصة المصرية بالصعود في المستقبل القريب ومنها توقيت طرح بعض الشركات الحكومية للبيع في البورصة وتحريك سعر الصرف بشكل رسمي، مشيرا إلى أنه لا بد من الأخذ في الاعتبار أن قيام البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة والتخلص من سياسة التشديد النقدي، قد يكون مؤشر فعال في استمرار صعود البورصة المصرية، ويمكن القول إن لدى البورصة المصرية فرصا كبيرة محتملة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

 

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