الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

142 ألف عملية تداول بختام حركة البورصة المصرية اليوم

مؤشرات البورصة المصرية،
مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

 انخفضت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بإجمالي 142 ألف عملية تداول بختام حركة تعاملات البورصة المصرية اليوم، كما خسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه عند مستوى 1.663 تريليون جنيه. 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 24686 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 29614 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 10508 نقاط.

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 5286 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 7681 نقطة.

Advertisements

 

مؤشرات، فيتو 

 

تداولات جلسة الأربعاء 

تباينت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات أمس الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 27 مليار جنيه عند مستوى 1.672 تريليون جنيه. 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 24703 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 29655 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 10519 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 5349 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 7753 نقطة.

مؤشرات، فيتو 

 

تداولات منتصف الأسبوع 

تباين أداء مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه عند مستوى 1.699 تريليون جنيه.

 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 25127 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 30198 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 10698 نقطة.

 

بينما صعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 5425 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 7866 نقطة.

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 7-12-2023

لماذا غرمت لجنة القيد بالبورصة 19 شركة بتداولات اليوم؟ خبير يوضح الأسباب

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

البورصة المصرية حركة تعاملات البورصة المصرية ايجى اكس 30 مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان ايجى اكس 70

مواد متعلقة

سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسى بموقع البورصة المصرية (رابط مباشر)

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 7-12-2023

الأكثر قراءة

وزير التموين: صرف سكر إضافي على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها

أول تعليق من رياض محرز بعد صدمة جائزة أفضل لاعب في أفريقيا

طريقة الاستعلام عن لجان التصويت بالانتخابات الرئاسية

تهدد حياة 26% من المصريين، جمال شعبان يكشف سر انتشار الأزمات القلبية

حبس المُتهم بقتل زوجته طعنا بالغربية على ذمة التحقيق

قرار المالية بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية (مستند)

أسعار الأسماك اليوم، سعر البلطي يرتفع لـ 76 جنيهًا في سوق العبور

تدمير 79 آلية عسكرية، كتائب القسام تكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة في 3 أيام

Advertisements

منوعات

المزيد

تحقيقات موسعة حول 6 إصابات بـ"الميكوبلازما الرئوية" في جاكرتا

آثار الأزمة الاقتصادية تظهر في هدايا عيد الميلاد

ظاهرة غريبة تثير القلق، نفوق ملايين الأسماك على شواطئ اليابان يتسبب في فزع العالم (فيديو)

لترشيد الطاقة وخفض النفايات وتحسين البيئة، فوائد المختبرات الصحية الخضراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، البرتقال البلدي يرتفع لـ 7 جنيهات في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع سعر البسلة بنحو جنيهين في سوق العبور

أسعار الدواجن والبيض اليوم، استقرار سعر الفراخ البيضاء في الأسواق

سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسى بموقع البورصة المصرية (رابط مباشر)

المزيد

انفوجراف

في عيد ميلادها الـ47، مذيعة وممثلة وأم.. محطات كثيرة في حياة الفنانة بسمة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الفرق بين الهدية والرشوة، الإفتاء توضح

أعمال صالحة تؤدى بين الفجر والشروق

ما حكم الشرع في من أحرم ثم مات قبل أداء المناسك؟.. الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية