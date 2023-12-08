فوائد التين الشوكي، يحمي من هشاشة العظام ويخفض الكوليسترول

فوائد التين الشوكي، التين الشوكي من الفاكهة الشعبية الموسمية الشهيرة وهى شعبية لأنها تنتشر فى الشوارع والميادين ولها باعة مخصصون.

وفوائد التين الشوكي، عديدة لقيمته الغذائية العالية، وهو يتمتع بمذاق سكرى مميز يعشقه الكبار والصغار، وله فوائد عظيمة.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن التين الشوكي من الفاكهة اللذيذة والشهيرة وهو من فصيلة الصبار وله رائحة تشبه رائحة الخيار ولكن مذاقه لا يقاوم كما له ألوان مختلفة وعشاق كثيرون.

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القيمة الغذائية الموجودة في التين الشوكي

وأضاف السيد، إن التين الشوكي قيمته الغذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الزنك والسيلينيوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم والحديد والكالسيوم وفيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ه ونسبة عالية من الألياف.

أضرار التين الشوكي

وتابع، أن التين الشوكي فوائده عديدة ولكن لا يجوز الإفراط في تناوله لأنه يسبب عسر الهضم، بسبب بذور التين الشوكي، وأيضا إنسداد الأمعاء فى حالة الإفراط من تناوله، لأن بذور التين الشوكي تتجمع فى الأمعاء ومن ثم تسبب الانسداد، كما يسبب غيبوبة السكر، لأنه يخفض مستوى السكر بالدم كثيرا، لذا يجب عدم الإفراط فى تناول التين الشوكي حفاظا على الصحة.

فوائد التين الشوكي، فيتو

فوائد التين الشوكي

وأوضح الدكتور أحمد السيد، أن من فوائد التين الشوكي:

يقاوم الالتهابات والأمراض المعدية بالجسم، وذلك لاحتوائه على مضادات طبيعية تقوي المناعة وتقوم الالتهابات.

يقوي العظام والأسنان لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

يمنع الإصابة بالإمساك لأنه ينظف القولون وينظم عمل الجهاز الهضمي ويطرد السموم من الجسم.

يحمي من هشاشة العظام.

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم.

يقوى النظر للكبار والصغار.

يخفض مستوى الضغط بالدم.

يحافظ على صحة الجلد ونضارة البشرة.

يرطب الجسم وبالتالى يحمى من الإصابة بالإجهاد الحراري.

يساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على الحديد وفيتامين سي.

يقلل الشعور بالإرهاق ويحسن المزاج.

يقاوم الشوارد الحرة بالجسم وبالتالى يقلل فرص الإصابة بالسرطان.

مهم لصحة الحامل حيث يضمن لها التغذية الجيدة، ويساعدها فى تغذية الجنين وحمايته من التشوهات لاحتوائه على حمض الفوليك.

يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

والتين الشوكي يظهر فى فصل الصيف فقط، حيث ينتشر طوال الصيف ويقبل على تناوله الكبار والصغار لمذاقه المميز ومع بدء حلول فصل الخريف يختفى التين الشوكي من الأسواق.