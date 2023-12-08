فوائد الملوخية للأطفال، تقوى النظر والمناعة والعظام وتحمى من السرطان

فوائد الملوخية للأطفال، الملوخية من الخضراوات الورقية الشهيرة التي تقدم بطرق مميزة فى مصر ويعشقها الكبار والصغار.

وفوائد الملوخية للأطفال، عديدة لقيمتها الغذائية العالية، وهي تعتبر الأكلة الأسهل والأفضل عند الصغار لمذاقها المميز.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الملوخية من الخضراوات المهمة التى لها قيمة غذائية عالية ويجب تقديمها للصغار حفاظا على مناعتهم ونموهم بشكل صحى.

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فوائد الملوخية للأطفال

وأضاف عبد الحميد، أن فوائد الملوخية للأطفال عديدة، منها:-

تقوى مناعة الطفل

تقاوم السرطان

تساعد في نمو عظام الطفل

تساعد في علاج الإمساك

تساعد الطفل على النوم

تساعد الطفل على التركيز

تقوى النظر

القيمة الغذائية الموجودة في الملوخية

والملوخية من الخضراوات الخضراء الشهيرة التى لها قيمة غذائية عالية لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والبروتينات والكربوهيدرات وفيتامين أ وفيتامين سي والبيتاكاروتين ونسبة عالية من مضادات الأكسدة.

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فوائد الملوخية

وهناك العديد من الفوائد التى تدفعنا لتناول الملوخية، ومن فوائد الملوخية:-

تعتبر الملوخية من الخضراوات الغنية بفيتامين"أ"، والبيتا كاروتين، لذلك فهى تساعد على تقوية النظر والحفاظ على صحة وسلامة الإبصار، كما تساعد في الوقاية من الالتهابات والأمراض، كما أن الملوخية تعد غنية بالحديد والكالسيوم المفيد في الوقاية من هشاشة العظام والتخلص من الأنيميا.

احتواء الملوخية على العديد من الألياف العالية يساعد في الحفاظ على سلامة وصحة الجهاز الهضمي من خلال تشجيع حركات الأمعاء العادية، كما نجد أن المادة المخاطية الموجودة في ورق الملوخية تساهم بفاعلية على تليين المعدة وتهدئة أغشية المعدة والأمعاء، كما أن احتواء الملوخية على نسبة مرتفعة من الألياف، يلعب دورًا مهمًا في مكافحة الإمساك والحفاظ على صحة القولون.

الملوخية غنية بفيتامين"C"، الذي يساعد بفاعلية على تعزيز إنتاج الكولاجين التي تحافظ على نضارة البشرة وجمالها وحمايتها من الشيخوخة.

تدعم الملوخية وظائف العديد من أجهزة الجسم وأهمها الجهاز المناعى خط الدفاع ضد الأمراض، كما أنها تعالج اضطرابات الجهاز العصبي وتعمل على تهدئة الأعصاب وتحسين الحالة المزاجية.

الملوخية مفيدة جدًا للحوامل ذلك لغناها بحمض الفوليك الأساسي والضروري لمنع إصابة الجنين بالتشوهات، كما أن تناول هذا النوع من الأطعمة الخضراء تحديدًا يمنح المرأة الحامل كمية وفيرة من الحديد.

تحتوى على مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تدمير الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب الشيخوخة المبكرة للجلد.

عالية المحتوى من البوتاسيوم للحماية من ارتفاع ضغط الدم بشرط طهيها بالقليل من الملح، وهي من المصادر النباتية للكالسيوم.