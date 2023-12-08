مسئول أمريكي: نتنياهو أضر سمعة واشنطن

أكد مسئول بالخارجية الأمريكية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أضر بسمعة الولايات المتحدة لتعزيز أجندته الشخصية، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

نتنياهو يضر بسمعة واشنطن

وقال المسئول الأمريكي: "هذه لحظة محورية في التاريخ، ويجب أن نشعر بالغضب إزاء الطريقة التي أضر بها نتنياهو سمعتنا حرفيًا لتعزيز أجندته السياسية الشخصية"، وفقا لموقع "هافينجتون بوست" الأمريكي.

واعتبر المسئول الأمريكي أن الآثار الجانبية لحرب إسرائيل على غزة -على الأمن الأمريكي- لها عواقب وخيمة للغاية.

وأضاف المسئول أن "الحملة المتجددة في قطاع غزة هي في الواقع أكثر دموية من الهجوم السابق في شمال القطاع".

وقال المسئول الأمريكي: إن "المنظمات الإنسانية تدق ناقوس الخطر أكثر من أي وقت مضى خلال الصراع" في محادثاتها مع وزارة الخارجية.

من ناحيةأخرى، قال نعمان أبو عيسى عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن المجتمع الأمريكي والحزب منقسم على نفسه بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

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وقف إطلاق النار في غزة

وأضاف في لقاء بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك العديد من الشباب يدعمون وقف إطلاق النار بشكل فوري ومستمر في غزة، كما أن أكثر من 10% بالكونجرس يدعمون هذا الأمر.



الحملة الانتخابية

وتابع، أن الحزب الديموقراطي مقبل على انتخابات أولية في بداية العام القادم، أي أقل من 5 أسابيع من اليوم، وكذلك الحزب الجمهوري، مشيرًا إلى أن الحملة الانتخابية بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري ستبدأ بعد نهاية انتخابات الحزبين بشكل مباشر.



مسئولية بايدن

وواصل: "الرئيس بايدن مسؤول عما يجري الآن في إسرائيل وغزة، ومساعدة إسرائيل وهو يعلم ذلك جيدا، وعدد الناخبين له نقص بأكثر من 11% خلال الشهرين الماضيين، وهذا الرقم كبير جدًّا في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يجعل بايدن يدفع ثمنًا باهظا في الانتخابات المقبلة، ويحاول أن تنتهي الحرب بأسرع وقت ممكن مع نهاية هذا العام".

قالت وزيرة في كيان الاحتلال الإسرائيلي، امس الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، شخص صهيوني ويحب إسرائيل.





تهديد للسلام العالمي

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن أوريت ستروك، وزيرة المستوطنات والمهام الوطنية بالحكومة الحالية لبنيامين نتنياهو، أن "بايدن صهيوني بحق، ورغم أنه رئيس للولايات المتحدة الأمريكية لكنه شخص صهيوني، ويحب إسرائيل".

وفي سياق متصل، انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدة، حيث اعتبر أن ولاية جوتيريش تمثل تهديدا للسلام العالمي، وذلك بعد أن طلب الأخير تفعيل آلية نادرة في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في قطاع غزة.

وكتب وزير الخارجية كوهين عبر منصة "إكس": "إن ولاية جوتيريش تشكل خطرا على السلام العالمي"، مشيرا إلى أن طلبه تفعيل المادة 99 والدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة يشكل "دعما لمنظمة حماس الإرهابية وتصديقا على قتل المسنين واختطاف الأطفال واغتصاب النساء".

