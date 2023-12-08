الجمعة 08 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

بلينكن: تحالف بريطاني أمريكي لدعم إسرائيل في حرب غزة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، فيتو

العملية البرية في غزة، كشف أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، عن تحالف بريطاني أمريكي لدعم الاحتلال الإسرائيلي في حرب غزة.

 

دعم إسرائيل

وأكد “بلينكن” في تصريحات منذ قليل: "بحثت مع نظيري البريطاني الحملة الإسرائيلية في غزة ونحن متحدون في دعم إسرائيل".

 

وأكد جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية لم تعطِ موعدًا نهائيًّا محددًا لإسرائيل لإنهاء العمليات القتالية الرئيسية في غزة.

 

موقف صادم لأمريكا من حرب غزة

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس نقلته “القاهرة الإخبارية”: إذا توقفت الحرب اليوم فإن حماس ستستمر في تشكيل تهديد لإسرائيل ولهذا السبب لا تطلب الولايات المتحدة من إسرائيل التوقف.

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الأهداف العسكرية في غزة

وتابع: "نعتقد أن هناك العديد من الأهداف العسكرية المشروعة التي لا تزال موجودة في جنوب غزة".

 

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أمس الخميس، أن 24 جنديًّا إسرائيليًّا مصابون من بينهم حالتين خطيرتين، وصلوا إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع عبر مروحيات جيش الاحتلال.

 

ويأتي ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال في بيان صادر عنه عن إصابة 3 جنود فقط خلال المواجهات مع المقاومة الفلسطينية، وهو ما يثبت كذب الجيش في إحصائياته.

 

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حماس تحذر من مخطط سيناء

سخرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أمس، من مخطط تهجير سكان غزة إلى سيناء، بهدف القضاء على المقاومة الفلسطينية، مؤكدة أنها ستحول سيناء إلى قاعدة للمقاومة أيضًا.


وقال القيادي في حماس أسامة حمدان: ستكون سيناء قاعدة مقاومة أكثر رسوخًا تجاه الاحتلال إذا ما ظن الاحتلال أن تهجير الفلسطينيين إليها حل.

 

وتابع أسامة حمدان فى تصريحات تلفزيونية: أي محاولة لدفع الفلسطينيين خارج الحدود لا تعني أن القضية ستنتهي ولكنهم سيثبتون حيث هم ويستمرون في المقاومة.

وأكد القيادي البارز فى حركة حماس، أن الحل ليس بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ولكن الحل يتمثل فى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن ما يحدث اليوم في غزة يدلل على أن الخطر على المنطقة واستقرارها هو الكيان الصهيوني.

 

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