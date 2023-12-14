منها فقدان القدرة على الكلام، أعراض السكتة الدماغية وطرق علاجها

السكتة الدماغية هي حالة تهدد الحياة وتحدث عندما لا يحصل جزء من الدماغ على ما يكفي من تدفق الدم ويكون هذا غالبًا بسبب انسداد الشريان أو النزيف في الدماغ وبدون إمدادات ثابتة من الدم، تبدأ خلايا الدماغ في تلك المنطقة بالموت بسبب نقص الأكسجين.

السكتة الدماغية، فيتو

ما أعراض السكتة الدماغية

تتحكم مناطق مختلفة من الدماغ بقدرات مختلفة، لذلك تعتمد أعراض السكتة الدماغية على المنطقة المصابة ومن الأمثلة على ذلك السكتة الدماغية التي تؤثر في منطقة بروكا، وهي جزء من الدماغ الذي يتحكم في كيفية استخدام العضلات في الوجه والفم للتحدث ولهذا السبب فإن بعض الأشخاص يتلعثمون في كلماتهم أو يجدون صعوبة في التحدث عندما يصابون بسكتة دماغية.

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يمكن أن تشمل أعراض السكتة الدماغية واحدًا أو أكثر مما يلي:

ضعف أو شلل من جانب واحد.

فقدان القدرة على الكلام.

كلام غير واضح أو مشوه (عسر التلفظ).

فقدان السيطرة على العضلات على جانب واحد من الوجه.

فقدان مفاجئ — سواء جزئي أو كلي — لواحدة أو أكثر من الحواس (الرؤية والسمع والشم والذوق واللمس).

عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها.

فقدان التنسيق أو الحماقة.

الدوخة أو الدوار.

استفراغ وغثيان.

تصلب الرقبة.

عدم الاستقرار العاطفي وتغيرات في الشخصية.

الارتباك.

النوبات.

فقدان الذاكرة.

الصداع (عادةً ما يكون مفاجئًا وشديدًا).

الإغماء.

غيبوبة.

نوبة نقص تروية عابرة (TIA)

النوبة الإقفارية العابرة (TIA) — والتي تسمى أحيانًا "السكتة الدماغية المصغرة" — تشبه السكتة الدماغية، ولكن آثارها مؤقتة وغالبًا ما تكون هذه علامات تحذيرية تشير إلى أن الشخص معرض لخطر كبير جدًا للإصابة بسكتة دماغية حقيقية في المستقبل القريب ولهذا السبب، يحتاج الشخص المصاب بالـ TIA إلى رعاية طبية طارئة في أسرع وقت ممكن وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

ما الذي يسبب السكتة الدماغية؟

يمكن أن تحدث السكتات الدماغية الإقفارية والسكتات الدماغية النزفية لأسباب عديدة وتحدث السكتات الدماغية الإقفارية عادة بسبب جلطات الدم. يمكن أن يحدث هذا لأسباب مختلفة، مثل:

تصلب الشرايين.

اضطرابات التخثر.

الرجفان الأذيني (خاصة عندما يحدث بسبب توقف التنفس أثناء النوم).

عيوب القلب (عيب الحاجز الأذيني أو عيب الحاجز البطيني).

مرض نقص تروية الأوعية الدموية الدقيقة (الذي يمكن أن يسد الأوعية الدموية الصغيرة في دماغك).

يمكن أن تحدث السكتات الدماغية النزفية لعدة أسباب أيضًا، بما في ذلك:

ارتفاع ضغط الدم، خاصة عندما تكون مصابًا به لفترة طويلة، أو عندما يكون مرتفعًا جدًا، أو كليهما.

تمدد الأوعية الدموية في الدماغ يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى السكتات الدماغية النزفية.

أورام المخ (بما في ذلك السرطان).

الأمراض التي تضعف أو تسبب تغيرات غير عادية في الأوعية الدموية في الدماغ، مثل مرض مويامويا.

يمكن أن تساهم العديد من الحالات والعوامل الأخرى في زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وتشمل هذه:

اضطراب تعاطي الكحول.

ارتفاع ضغط الدم (وهذا يمكن أن يلعب دورا في جميع أنواع السكتات الدماغية، وليس فقط السكتات الدماغية النزفية لأنه يمكن أن يساهم في تلف الأوعية الدموية مما يجعل السكتة الدماغية أكثر احتمالا).

ارتفاع نسبة الكوليسترول (فرط شحميات الدم).

الصداع النصفي (يمكن أن يكون له أعراض مشابهة للسكتة الدماغية، كما أن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي - وخاصة الصداع النصفي المصحوب بالهالة - يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية في مرحلة ما من حياتهم).

داء السكري من النوع 2.

التدخين وأشكال تعاطي التبغ الأخرى (بما في ذلك السجائر الإلكترونية والتبغ الذي لا يدخن).

إساءة استخدام الأدوية (بما في ذلك الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة).

السكتة الدماغية، فيتو

كيف يتم علاج السكتات الدماغية؟

يعتمد علاج السكتة الدماغية على العديد من العوامل المختلفة، العامل الأكثر أهمية في تحديد العلاج هو نوع السكتة الدماغية التي يعاني منها الشخص.

الإقفارية: في حالة السكتات الدماغية الإقفارية، تكون الأولوية القصوى هي استعادة الدورة الدموية إلى مناطق الدماغ المصابة، وإذا حدث هذا بسرعة كافية، فمن الممكن في بعض الأحيان منع حدوث ضرر دائم أو على الأقل الحد من شدة السكتة الدماغية، وعادةً ما تتضمن استعادة الدورة الدموية استخدام نوع معين من الأدوية يُسمى الأدوية الحالة للخثرات، ولكنها قد تتضمن أيضًا إجراء القسطرة.

النزفية: في حالة السكتات الدماغية النزفية، يعتمد العلاج على مكان النزيف وشدته، وغالبًا ما يكون خفض ضغط الدم هو الأولوية القصوى لأن ذلك سيقلل من كمية النزيف ويمنعه من التفاقم، وخيار العلاج الآخر هو تحسين التخثر حتى يتوقف النزيف، وتكون الجراحة ضرورية في بعض الأحيان لتخفيف الضغط على الدماغ من الدم المتراكم.