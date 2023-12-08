أعراض الوسواس القهري، وكيفية علاجه

اضطراب الوسواس القهري (OCD) هو حالة صحية عقلية حيث يكون لدى الشخص أفكار وسواسية وسلوكيات قهرية، ويمكن أن يؤثر الوسواس القهري في الرجال والنساء والأطفال.

وتبدأ الأعراض لدى الأشخاص في سن مبكرة تصل إلى 6 سنوات، ولكنها غالبًا ما تبدأ عند سن البلوغ ومرحلة البلوغ المبكر، يكون الوسواس القهري مزعجًا ويتداخل بشكل كبير مع حياة المريض ولكن العلاج يمكن أن يساعد على إبقائه تحت السيطرة.

الوسواس القهري، فيتو

أعراض اضطراب الوسواس القهري (OCD)

إذا كنت تعاني من الوسواس القهري، فسوف تواجه عادةً أفكارًا وسواسية متكررة وسلوكيات قهرية.

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الهوس هو فكرة أو صورة أو رغبة غير مرغوب فيها وغير سارة تتبادر إلى الذهن بشكل متكرر، مما يسبب مشاعر القلق أو الاشمئزاز أو عدم الارتياح.

الإكراه هو سلوك متكرر أو فعل عقلي يشعر به المريض أنه بحاجة إلى القيام به للتخفيف مؤقتًا من المشاعر غير السارة الناجمة عن الفكر الوسواسي، على سبيل المثال قد يشعر شخص لديه خوف مهووس من التعرض للسطو أنه بحاجة إلى التحقق من إغلاق جميع النوافذ والأبواب عدة مرات قبل أن يتمكن من مغادرة منزله.

ويمكن أن تصاب النساء في بعض الأحيان بالوسواس القهري أثناء الحمل أو بعد ولادة الطفل، وقد تشمل الهواجس القلق بشأن إيذاء الطفل أو عدم تعقيم زجاجات الرضاعة بشكل صحيح، ويمكن أن تكون الأفعال القهرية أشياء مثل التحقق المتكرر من تنفس الطفل، والأفكار أو الصور أو الحوافز المتطفلة وغير المرغوب فيها وغير السارة.

الحصول على مساعدة لعلاج اضطراب الوسواس القهري (OCD)

أحيانًا يتردد الأشخاص المصابون بالوسواس القهري في طلب المساعدة لأنهم يشعرون بالخجل أو الإحراج.

الوسواس القهري هو حالة صحية مثل أي حالة صحية أخرى، لذلك ليس هناك ما يدعو للخجل أو الاحراج، ومن غير المرجح أن يتحسن الوسواس القهري دون العلاج والدعم المناسبين.

علاجات اضطراب الوسواس القهري (OCD)

توجد بعض العلاجات الفعالة للوسواس القهري التي يمكن أن تساعد في تقليل تأثيره على حياتك، العلاجات الرئيسية هي:

العلاج بالكلام - عادة العلاج السلوكي المعرفي (CBT)، الذي يساعد على مواجهة المخاوف وللأفكار الوسواسية دون تصحيحها من خلال الإكراه

لطب - عادةً ما يكون نوعًا من الأدوية المضادة للاكتئاب يُسمى مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs)، والتي يمكن أن تساعد عن طريق تغيير توازن المواد الكيميائية في الدماغ

يكون للعلاج السلوكي المعرفي تأثير سريع جدًا، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 12 أسبوعًا قبل أن يلاحظ المريض آثار العلاج باستخدام مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية، ولكن سيستفيد معظم الأشخاص في النهاية.

إذا لم تساعد هذه العلاجات، فقد يلجأ الطبيب للآتي:

SSRI بديل

مزيج من SSRI وCBT

مضاد للاكتئاب يسمى كلوميبرامين

وقد يتم إحالة بعض الأشخاص إلى خدمة الصحة العقلية المتخصصة لمزيد من العلاج.

أسباب اضطراب الوسواس القهري (OCD)

ليس من الواضح ما الذي يسبب الوسواس القهري، وقد يلعب عدد من العوامل المختلفة دورًا، بما في ذلك:

تاريخ العائلة - من المرجح أن تصاب بالوسواس القهري إذا كان أحد أفراد العائلة مصابًا به، وقد يكون هذا سلوكًا مكتسبًا، أو ربما بسبب الجينات.

الوسواس القهري، فيتو

الاختلافات في الدماغ - يعاني بعض الأشخاص المصابين بالوسواس القهري من مناطق ذات نشاط مرتفع بشكل غير عادي في الدماغ أو مستويات منخفضة من مادة كيميائية تسمى السيروتونين

أحداث الحياة - قد يكون الوسواس القهري أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر أو سوء المعاملة أو الإهمال، ويبدأ في بعض الأحيان بعد حدث مهم في الحياة، مثل الولادة أو وفاة شخص ما.

الشخصية - الأشخاص الأنيقون والدقيقون والمنهجيون الذين يتمتعون بمعايير شخصية عالية قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالوسواس القهري، وكذلك الأشخاص الذين يشعرون بالقلق بشكل عام أو لديهم شعور قوي جدًا بالمسؤولية تجاه أنفسهم والآخرين

مجموعات الدعم

قد يكون العيش مع الوسواس القهري أمرًا صعبًا بالإضافة إلى الحصول على المساعدة الطبية، قد تجد أنه من المفيد الاتصال بمجموعة دعم أو أشخاص آخرين يعانون من الوسواس القهري للحصول على المعلومات والمشورة، وفقًالموقع"Nhs" الطبي.