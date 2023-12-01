أهمها السكتة الدماغية، مضاعفات ضعف تدفق الدم إلى الدماغ

اضطرابات الدورة الدموية الفقرية هي الحالات التي تسبب انخفاض تدفق الدم إلى الجزء الخلفي من الدماغ، وتشمل أعراض تقييد تدفق الدم إلى الجزء الخلفي من الدماغ والذي يسمى أيضًا القصور الفقري القاعدي، الدوخة وثقل الكلام وعندما يحدث هذا للدماغ، فإنه يمكن أن يؤدي إلى تلف خلايا الدماغ ويؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.

السكتة الدماغية، فيتو

أسباب اضطرابات الدورة الدموية الفقرية

توجد أسباب مختلفة لعدم وصول كمية كافية من الدم إلى دماغ الشخص، وتشمل الأسباب ما يلي:

ضيق الأوعية الدموية

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انسداد الأوعية الدموية

جلطة دموية

تمزق الأوعية الدموية

يعد تصلب الشرايين سببًا شائعًا لضيق أو انسداد الأوعية الدموية، وتصلب الشرايين هو المصطلح الطبي لتراكم مادة دهنية، تعرف باسم اللويحة، في الشرايين.

وتتكون اللويحة في الغالب من الكوليسترول والكالسيوم، مما يتسبب في تصلب الشرايين، ويحدث هذا التصلب وتراكم البلاك تدريجيًا مع مرور الوقت.

بالإضافة إلى تضييق الأوعية الدموية، يمكن أن تنفصل اللويحة وتنتقل في الدم لسد الوريد أو الشريان في مكان آخر من الجسم.

أعراض ضعف تدفق الدم إلى الدماغ

يمكن أن تكون أعراض انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ مشابهة لأعراض السكتة الدماغية، ويجب على الشخص طلب العناية الطبية الفورية إذا واجه هذه الأعراض، فقد يقلل العلاج السريع من الضرر الذي حدث ويمكن أن يساعد في الشفاء.

وتشمل الأعراض الرئيسية ما يلي:

كلام غير واضح

ضعف مفاجئ في الأطراف

صعوبة في البلع

فقدان التوازن

فقدان جزئي أو كامل للرؤية أو الرؤية المزدوجة

الدوخة أو الإحساس بالدوران

خدر أو شعور بالوخز

ارتباك

القيء أو الغثيان

قد تكون هذه الأعراض مستمرة أو تستمر لفترة وجيزة فقط.

لا تظهر دائمًا أعراض على الأوعية الدموية الضيقة أو المسدودة.

مضاعفات ضعف تدفق الدم إلى الدماغ

انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ قد يسبب المضاعفات التالية:

سكتة دماغية

لا تحصل خلايا الدماغ على العناصر الغذائية التي تحتاجها إذا انخفض تدفق الدم إلى الدماغ أو توقف، وهذا يمكن أن يمنعهم من العمل بشكل صحيح.

ويمكن أن يؤدي توقف تدفق الدم لفترة كافية إلى تلف خلايا الدماغ أو قتلها. هذا يمكن أن يسبب السكتة الدماغية.

نوبة نقص تروية عابرة (TIA)

يمكن لجلطة دموية أو قطعة من اللويحات التي خرجت من جدار الشريان أن تسد الأوعية الدموية، وإذا حدث ذلك لفترة وجيزة وخرج الانسداد، فقد يتسبب ذلك في حدوث نوبة إقفارية عابرة (TIA).

لا تترك النوبة الإقفارية العابرة ضررًا دائمًا، ولكنها علامة تحذير خطيرة للسكتة الدماغية، وتستمر الأعراض لبضع دقائق فقط وقد يعاني الشخص من ارتباك عقلي مفاجئ، أو ضعف مفاجئ أو تنميل، أو فقدان مفاجئ للتوازن، أو صداع مفاجئ وشديد.

ضعف تدفق الدم إلى الدماغ، فيتو

تمدد الأوعية الدموية الدماغية

يمكن أن تضعف الأوعية الدموية في الدماغ وتنتفخ، ويمكن أن يكون السبب هو ارتفاع ضغط الدم أو ضيق الشرايين أو إصابة في الرأس.

إذا انكسر أو انفجر أحد الأوعية الدموية في الدماغ، فقد يسبب نزيفًا في الدماغ يمكن أن يؤدي إلى تلف خلايا الدماغ أو تدميرها.

عوامل الخطر ضعف تدفق الدم إلى الدماغ

توجد أسباب مختلفة لعدم وصول كمية كافية من الدم إلى دماغ الشخص، وتشمل الأسباب ما يلي:

تضييق الأوعية الدموية

الأوعية الدموية المسدودة

جلطة دموية

تمزق الأوعية الدموية