الإثنين 30 أكتوبر 2023
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صحة ومرأة

في اليوم العالمي للسكتة الدماغية، 6 أعراض مؤشرة للإصابة

السكتة الدماغية،
السكتة الدماغية، فيتو

تحيي منظمة الصحة العالمية اليوم في ٢٩ أكتوبر، اليوم العالمي السكتة الدماغية للتوعية بخطورتها وأهم أعراضها وطرق الحماية من التعرض للسكتة الدماغية.


وأوضحت وزارة الصحة أن السكتة الدماغية غير شائعة للأشخاص دون سن الـ 40، وإذا حدثت فيكون السبب الرئيسي هو ارتفاع ضغط الدم.

علامات تحذيرية للإصابة بالسكتة الدماغية

 


وحذرت وزارة الصحة من وجود علامات تحذيرية للإصابة بالسكتة الدماغية منها:
١- خدر أو ضعف مفاجيء بالوجه أو الذراع أو الساق 
٢- صعوبة في الرؤية بعين واحدة أو بالعينين 
٣- الصعوبة في الكلام
٤- صداع شديد بدون سبب ظاهر
٥- صعوبة في المشي 
٦- فقدان التوازن 
 

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ونصحت وزارة الصحة بأهمية الكشف عند ظهور أي عرض من أعراض السكتة الدماغية للحماية من حدوث الجلطات 

السكتة الدماغية 

وأكدت وزارة الصحة أن التدخين عامل أساسي  من عوامل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

كيف تحدث السكتة الدماغية 

وتحدث السكتة الدماغية عند تعرض الانسان الى انقطاع مفاجئ في الدم الذي يصل الي  الدماغ، وعندما ينقطع تدفق الدم ولا يحصل الدماغ على الأكسجين والغذاء الذي يحتاجه وفي  دقائق تموت خلايا الدماغ.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن  السكتة الدماغية تعتبر ثاني سبب رئيسي للوفاة وثالث سبب رئيسي للإعاقة في جميع أنحاء العالم.


ونصحت منظمة الصحة العالمية بأنه يمكن الحماية وتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، من خلال عدد من النصائح منها:

 ١-مراقبة ضغط الدم 

٢-السيطرة على الكوليسترول

٣-الحفاظ على مستويات ضمن المعدل الطبيعي للسكر في الدم

٤- اتباع نمط حياة نشيط ٥-اتباع نظام غذائي صحي 

٦-الحفاظ على مؤشر كتلة جسم سليم

 ٧- الإقلاع عن التدخين

 ٨- استشارة الطبيب حول سبل الوقاية من السكتة الدماغية.

السكتة الدماغية 

 

وتمثل السكتة الدماغية  خطورة كبيرة يمكن أن تسبب الوفاة وقد تسد السكتةُ شريانًا وتمزق وعاءً دمويًا دماغيًا ويمكن أن تؤدي السكتة إلى مضاعفات مثل فقدان البصر أو النطق أو الشلل، أو الاضطراب.

 

ارتفاع ضغط الدم وتعاطي التبغ من أهم مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية

 

ويعتبر ارتفاع ضغط الدم وتعاطي التبغ من أهم مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، لكنها مخاطر قابلة للتعديل، فقد كان من الممكن إنقاذ 40% ممن تُوفوا بالسكتة بتنظيم ضغط الدم لديهم وترتبط 40% من الوفيات الناجمة عن السكتة بين مَن هم دون 65 عامًا بالتدخين.


ومن ضمن أسباب أمراض القلب وجود ارتفاع ضغط الدم عندما يكون الضغط في الأوعية الدموية مرتفعًا جدًا (140/90 مليمتر زئبق أو أكثر)،  ما يقرب من نصف المصابين بارتفاع ضغط الدم حول العالم غير مدركين حاليًا لحالتهم الصحية وهو مرضٌ شائع ولكنه يمكن أن يكون خطيرًا إذا لم يُعالَج.

 

يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بأمراض:

١- أمراض القلب والأوعية الدموية
٢-الفشل الكلوي
٣-العمى
٤-ضعف الإدراك
٥-السكتة الدماغية

 

 

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