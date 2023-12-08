قد تؤدي للغيبوبة أو الوفاة، مضاعفات انخفاض نسبة السكر في الدم وأعراضه الأولية

نقص السكر في الدم أو انخفاض نسبة السكر في الدم أمر شائع لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري

ولكن يمكن أن يؤثر أيضًا في بعض الأحيان على الأشخاص الذين لا يعانون منه، وتحتاج إلى علاج نقص السكر في الدم في أسرع وقت ممكن عن طريق تناول الكربوهيدرات إذا تركت دون علاج، فإن الانخفاض الشديد في نسبة السكر في الدم يمكن أن يهدد الحياة.

انخفاض نسبة السكر في الدم، فيتو

أعراض نقص السكر في الدم

يمكن أن تبدأ أعراض نقص السكر في الدم بسرعة، ويمكن أن تختلف من شخص لآخر ويعاني شخص واحد أيضًا من أعراض مختلفة لكل مرة.

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علامات نقص السكر في الدم غير سارة لكنها توفر تحذيرات جيدة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل انخفاض نسبة السكر في الدم بشكل أكبر، والعلامات تشمل:

تهتز أو ترتجف.

ضعف.

التعرق والقشعريرة.

الجوع الشديد.

معدل ضربات القلب أسرع.

الدوخة أو الدوار.

الارتباك أو صعوبة التركيز.

القلق أو التهيج.

استنزاف اللون من الجلد (شحوب).

وخز أو تنميل في الشفتين أو اللسان أو الخدين.

وتشمل علامات نقص السكر في الدم الشديد ما يلي:

عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها.

كلام غير واضح.

صعوبة التنسيق الحركة.

النوبات.

فقدان الوعي.

نقص السكر في الدم الشديد يهدد الحياة، ويحتاج إلى علاج طبي فوري وفي حالات نادرة، يمكن أن يؤدي نقص السكر في الدم الشديد الذي لا يتم علاجه إلى الغيبوبة أو الوفاة وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

ويمكن أيضًا تجربة انخفاض نسبة السكر في الدم أثناء النوم، وقد تشمل الأعراض ما يلي:

نوم بدون راحة.

التعرق من خلال ملابس النوم أو الملاءات.

البكاء أثناء النوم.

وجود كوابيس.

الشعور بالتعب أو الارتباك أو الارتباك بعد الاستيقاظ.

مضاعفات انخفاض نسبة السكر في الدم

نقص السكر في الدم الشديد لفترة طويلة يهدد الحياة ويمكن أن يؤدي إلى المضاعفات التالية:

فشل العديد من أجهزة الجسم.

عدم انتظام ضربات القلب.

توقف القلب.

تلف دائم في الدماغ.

غيبوبة.

موت.

وقد يكون تشغيل المعدات الثقيلة، مثل قيادة السيارة، أثناء انخفاض نسبة السكر في الدم أمرًا خطيرًا أيضًا فتكون أكثر عرضة للتعرض لحادث إذا كنت مصابًا بداء السكري، فتأكد دائمًا من أن نسبة السكر في الدم في النطاق المناسب قبل تشغيل المعدات الثقيلة.

ما الذي يسبب نقص السكر في الدم لدى مرضى السكري؟

يحدث نقص السكر في الدم عندما ينخفض ​​مستوى السكر في الدم إلى ما دون النطاق الصحي، وتوجد عدة عوامل يمكن أن تساهم في ذلك بالنسبة للأشخاص المصابين بالسكري، ويمكن أن يحدث نقص السكر في الدم إذا كانت أشياء مثل الطعام وممارسة الرياضة وأدوية مرض السكري غير متوازنة.

السكري، فيتو

وتشمل الحالات الشائعة التي يمكن أن تؤدي إلى نقص السكر في الدم لدى مرضى السكري ما يلي:

تناول كمية كبيرة من الأنسولين، أو الأنسولين الخاطئ، أو حقنه في افعضلات بدلًا من حقنه في الأنسجة الدهنية.

عدم توقيت تناول الأنسولين والكربوهيدرات بشكل صحيح (على سبيل المثال، الانتظار لفترة طويلة لتناول وجبة بعد تناول الأنسولين للوجبة).

تناول جرعة كبيرة جدًا أو عالية جدًا من أدوية السكري عن طريق الفم.

أن تكون أكثر نشاطًا من المعتاد.

شرب الكحول.

تناول وجبات الطعام في وقت متأخر عن المعتاد أو تخطي الوجبات.

عدم موازنة الوجبات باحتوائها على الدهون والبروتين والألياف.

من المرجح أيضًا أن تعاني الحوامل والمصابون بداء السكري من النوع الأول من انخفاض نسبة السكر في الدم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل بسبب التغيرات الهرمونية.