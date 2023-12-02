الفرق بين مقاومة الأنسولين ومرض السكري، وما تأثيره على الجسم؟

مقاومة الأنسولين هي حالة معقدة لا يستجيب فيها الجسم كما ينبغي للأنسولين، وهو هرمون يصنعه البنكرياس وهو ضروري لتنظيم مستويات السكر في الدم، ويمكن أن تساهم العديد من العوامل الوراثية ونمط الحياة في مقاومة الأنسولين.

ما هي مقاومة الأنسولين؟

تحدث مقاومة الأنسولين والمعروفة أيضًا بضعف حساسية الأنسولين، عندما لا تستجيب الخلايا في العضلات والدهون والكبد كما ينبغي للأنسولين، وهو هرمون يصنعه البنكرياس وهو ضروري للحياة وينظم مستويات الجلوكوز (السكر) في الدم، وقد تكون مقاومة الأنسولين مؤقتة أو مزمنة ويمكن علاجها في بعض الحالات.

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مقاومة الأنسولين، فيتو

في الظروف العادية، يعمل الأنسولين وفق الخطوات التالية:

يقوم الجسم بتفكيك الطعام الذي يتناوله الشخص إلى الجلوكوز (السكر)، وهو المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم.

يدخل الجلوكوز إلى مجرى الدم، مما يرسل إشارة إلى البنكرياس لإفراز الأنسولين.

ويساعد الأنسولين الجلوكوز الموجود في الدم على دخول خلايا العضلات والدهون والكبد حتى تتمكن من استخدامه للطاقة أو تخزينه لاستخدامه لاحقًا.

وعندما يدخل الجلوكوز إلى خلاياك وتنخفض مستوياته في مجرى الدم، فإنه يرسل إشارة إلى البنكرياس ليتوقف عن إنتاج الأنسولين.

ولعدة أسباب، يمكن أن تستجيب خلايا العضلات والدهون والكبد بشكل غير مناسب للأنسولين، مما يعني أنها لا تستطيع امتصاص الجلوكوز من الدم أو تخزينه بكفاءة وفقًا لموقع "Cleveland clinic" ونتيجة لذلك، يقوم البنكرياس بإنتاج المزيد من الأنسولين لمحاولة التغلب على مستويات السكر المتزايدة في الدم, وهذا ما يسمى فرط أنسولين الدم.

طالما أن البنكرياس يستطيع إنتاج ما يكفي من الأنسولين للتغلب على استجابة الخلايا الضعيفة للأنسولين، فإن مستويات السكر في الدم ستبقى في نطاق صحي إذا أصبحت شديدة المقاومة للأنسولين، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم (ارتفاع السكر في الدم)، والذي يؤدي بمرور الوقت إلى الإصابة بمقدمات مرض السكري ومرض السكري من النوع الثاني.

بالإضافة إلى مرض السكري من النوع الثاني، ترتبط مقاومة الأنسولين بعدة حالات أخرى، بما في ذلك:

البدانة.

أمراض القلب والأوعية الدموية.

مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

متلازمة الأيض.

متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS).

الفرق بين مقاومة الأنسولين ومرض السكري

يمكن لأي شخص أن يصاب بمقاومة الأنسولين — بشكل مؤقت أو مزمن ومع مرور الوقت، يمكن أن تؤدي مقاومة الأنسولين المزمنة إلى الإصابة بمقدمات مرض السكري ثم مرض السكري من النوع الثاني إذا لم يتم علاجها أو لم يكن من الممكن علاجها.

وتحدث مقدمات السكري عندما تكون مستويات الجلوكوز في الدم أعلى من الطبيعي ولكنها ليست مرتفعة بما يكفي لتشخيص مرض السكري، وتحدث مقدمات السكري عادةً عند الأشخاص الذين لديهم بالفعل بعض المقاومة للأنسولين.

ويمكن أن تؤدي مقدمات السكري إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني (T2D) وهو النوع الأكثر شيوعًا من مرض السكري والذي يحدث مرض السكري من النوع الثاني عندما لا ينتج البنكرياس كمية كافية من الأنسولين أو لا يستخدم الجسم الأنسولين بشكل جيد (مقاومة الأنسولين)، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم.

ويحدث مرض السكري من النوع الأول (T1D) عندما يهاجم الجهاز المناعي في الجسم الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس ويدمرها لسبب غير معروف، مرض السكري من النوع الأول هو مرض مناعي ذاتي ومزمن، ويجب على الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الأول حقن الأنسولين الاصطناعي ليعيشوا ويتمتعوا بصحة جيدة.

على الرغم من أن مرض السكري من النوع الأول لا ينتج عن مقاومة الأنسولين، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الأول يمكن أن يواجهوا مستويات من مقاومة الأنسولين حيث لا تستجيب خلاياهم بشكل جيد للأنسولين الذي يحقنونه.

سكري الحمل هو شكل مؤقت من مرض السكري يمكن أن يحدث أثناء الحمل، وهو ناتج عن مقاومة الأنسولين بسبب الهرمونات التي تصنعها المشيمة ويختفي سكري الحمل بمجرد ولادة الطفل.

غالبًا ما يستخدم الأطباء اختبار دم يسمى الهيموجلوبين السكري (A1c) لتشخيص مرض السكري، ويُظهر متوسط ​​مستوى السكر في الدم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

يعتبر مستوى A1c أقل من 5.7% طبيعيًا.

ومستوى A1c بين 5.7% و6.4% بمثابة مقدمات مرض السكري.

ومستوى A1c الذي يبلغ 6.5% أو أعلى في اختبارين منفصلين إلى مرض السكري من النوع الثاني.

وعادة ما يكون لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول مستويات عالية جدًا من A1C ومستويات مرتفعة جدًا من الجلوكوز في الدم عند التشخيص لأن البنكرياس لديهم ينتج القليل جدًا من الأنسولين أو لا ينتجه على الإطلاق.

كيف تؤثر مقاومة الأنسولين على جسدي؟

مقاومة الأنسولين، فيتو

عادةً ما يؤدي تطور مقاومة الأنسولين إلى زيادة إنتاج الأنسولين (فرط أنسولين الدم) حتى يتمكن الجسم من الحفاظ على مستويات صحية للسكر في الدم، ويمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من الأنسولين إلى زيادة الوزن، مما يؤدي بدوره إلى تفاقم مقاومة الأنسولين.

ويرتبط فرط أنسولين الدم أيضًا بالحالات التالية:

ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية.

تصلب الشرايين.

ارتفاع ضغط الدم.

تعد مقاومة الأنسولين أيضًا السمة الرئيسية لمتلازمة التمثيل الغذائي، وهي عبارة عن مجموعة من الميزات التي تربط الدهون الزائدة حول الخصر ومقاومة الأنسولين بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع الثاني.

وتشمل ميزات المتلازمة الأيضية ما يلي:

ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم.

ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية.

انخفاض مستويات كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL).

ضغط دم مرتفع.