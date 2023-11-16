الصحة: فحص 15 ألف مواطن بمركز السكري في ڤاكسيرا خلال العام الجاري

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ15 ألف مواطن بمركز السكر بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا» خلال العام الجاري، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمرض السكر.

مركز السكر بشركة ڤاكسيرا

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مركز السكر بشركة ڤاكسيرا يقدم كافة الخدمات الطبية الخاصة بمرض السكر من قياس السكر والضغط والتحاليل الروتينية الخاصة بمرض السكر بالإضافة إلى خدمات الإحالة للعيادات والمستشفيات المتخصصة في الرمد، أو الكلى، أو القلب، أو الأوعية الدموية في حالة وجود مضاعفات نتيجة مرض السكر.

Advertisements

خدمات صرف علاج السكر على نفقة الدولة

وأشار "عبدالغفار" إلى أن المركز يوفر خدمات صرف علاج السكر على نفقة الدولة، حيث يتم متابعة 1500 مريض شهريًا من خلال أطباء متخصصين في السكر والغدد الصماء.

ومن جانبة أكد الدكتور شريف الفيل، العضو المنتدب للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، على المتابعة الدورية للمرضى المترددين على مركز السكر، وذلك لتفادي حدوث مضاعفات مثل أمراض القلب والفشل الكلوي، بالإضافة إلى إقامة ندوات تثقيفية عن مرض السكر وطرق التغذية السليمة داخل المركز.

وأضافت دكتورة رحاب خليل ميدان مدير مركز السكر بڤاكسيرا أن المركز يقدم خدمات المتابعة للأطفال الذين يعانون من مشاكل بالغدة النخامية، وقصر القامة، وتأخر البلوغ، أو البلوغ المبكر، ومشاكل الغدة الدرقية والسلس البولي مؤكدةً على وجود نظام للمتابعة والإحالة للعيادات والمستشفيات لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية.

كان قد تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ونظيره التركي "فخر الدين قوجة"، أمس الأربعاء، عددًا من المصابين والجرحى والأطفال الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات المصرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيران تفقدا غرف الجرحى والمصابين الذين يخضعون للعلاج، للوقوف على الخدمات المقدمة لهم منذ استقبالهم عبر معبر رفح البري.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزيران اطلعا على العمليات الجراحية التي أُجريت للمصابين من الأطفال والنساء، وما يحتاجونه من رعاية حتى تماثلهم للشفاء.

وقال "عبدالغفار" إن الوزيران اتفقا على إمكانية التعاون المشترك في تقديم الرعاية الصحية لضحايا الأحداث في قطاع غزة والذين تم إخلائهم ونقلهم لتلقي العلاج بجهود مصرية خالصة.