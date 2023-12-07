منها العقم وصعوبة النمو، أعراض وأسباب خمول الغدة النخامية

الغدة النخامية هي غدة صغيرة بحجم حبة البازلاء تقع في قاعدة الدماغ أسفل منطقة ما تحت المهاد، وتعد جزء من نظام الغدد الصماء لدى الإنسان المسؤولة عن تصنيع العديد من الهرمونات الأساسية، وتخبر الغدة النخامية أيضًا الغدد الصماء الأخرى بإفراز الهرمونات.

تنقسم الغدة النخامية إلى قسمين رئيسيين: الغدة النخامية الأمامية (الفص الأمامي) والغدة النخامية الخلفية (الفص الخلفي).

الغدة النخامية، فيتو

وتتصل الغدة النخامية بمنطقة ما تحت المهاد من خلال ساق من الأوعية الدموية والأعصاب تسمى ساق الغدة النخامية المعروفة أيضًا باسم القمع.

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ما هو قصور الغدة النخامية؟

قصور الغدة النخامية هو حالة لا تنتج فيها الغدة النخامية واحدًا أو أكثر من هرموناتها، أو لا تنتج ما يكفي منها، وقد تكون هذه الحالة نتيجة لمرض في الغدة النخامية أو منطقة ما تحت المهاد (جزء من الدماغ يحتوي على الهرمونات التي تتحكم في الغدة النخامية).

وعندما يكون هناك انخفاض أو عدم إنتاج جميع هرمونات الغدة النخامية، تسمى الحالة قصور الغدة النخامية الشامل والتي قد تؤثر في كل من الأطفال والبالغين وفقًا لموقع “webMD” الطبي.

أسباب قصور الغدة النخامية

يؤدي فقدان وظيفة الغدة النخامية أو منطقة ما تحت المهاد أو تلفها إلى انخفاض أو غياب الهرمونات، وقد يكون لدى الشخص هذا بسبب:

الأورام

التعرض للإشعاع

جراحة

حالات عدوى مثل التهاب السحايا أو حالات أخرى مختلفة.

إصابات الرأس

السكتة الدماغية أو النزيف في الدماغ

الأدوية

الالتهاب الناجم عن استجابة غير طبيعية للجهاز المناعي

فقدان شديد للدم أثناء الولادة

طفرة جينية

الساركويد

مرض الدرن

وفي بعض الحالات يكون السبب غير معروف.

أعراض قصور الغدة النخامية

قد لا يعاني بعض الأشخاص من أي أعراض أو قد تظهر الأعراض تدريجيًّا وفي أشخاص آخرين، قد تكون الأعراض مفاجئة ودراماتيكية، وتعتمد الأعراض على السبب ومدى سرعة ظهورها والهرمونات المعنية.

نقص هرمون ACTH: تشمل الأعراض التعب، وانخفاض ضغط الدم، وفقدان الوزن، والضعف، والاكتئاب، والغثيان، أو القيء.

نقص هرمون TSH: تشمل الأعراض الإمساك وزيادة الوزن والحساسية للبرد وانخفاض الطاقة وضعف العضلات أو الألم.

نقص هرمون FSH وLH: عند النساء، تشمل الأعراض عدم انتظام الدورة الشهرية أو توقفها والعقم بالنسبة للرجال، تشمل الأعراض فقدان شعر الجسم والوجه والضعف وعدم الاهتمام بالعلاقات الزوجية والعقم.

نقص هرمون النمو: عند الأطفال، تشمل الأعراض قصر القامة، وتراكم الدهون حول الخصر والوجه، وضعف النمو العام.

وفي البالغين، تشمل الأعراض انخفاض الطاقة وانخفاض القوة والقدرة على تحمل التمارين وزيادة الوزن وانخفاض كتلة العضلات ومشاعر القلق أو الاكتئاب.

الغدة النخامية، فيتو

نقص البرولاكتين: عند النساء، تشمل الأعراض نقص إنتاج الحليب ولا تظهر أي أعراض عند الرجال.

نقص ADH: تشمل الأعراض زيادة العطش والتبول.

نقص هرمون الأوكسيتوسين: قد تواجه المرأة صعوبة في الرضاعة الطبيعية بسبب صعوبة إدرار الحليب، وقد يؤدي انخفاض الأوكسيتوسين أيضًا إلى ظهور أعراض الاكتئاب.

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