بورصة السينما في 2023، أبرز الأعمال السينمائية الناجحة والمنسية

استقبلت دور العرض السينمائية المصرية خلال عام 2023 عددا هائلا من الأفلام المتميزة والإصدارات السينمائية الاستثنائية التي احتوت على عدد كبير من تباين الأفكار وتنوع أساليب الطرح والتي تم تقديمها فى أعمال تنوعت ما بين الأكشن والكوميدي والرعب والدراما والإثارة بالإضافة إلى الرومانسي.

واستطاعت أفلام 2023 أن تجني مردود شعبي كبير وإيرادات قوية فى صالات العرض بمصر وخارجها.. وخلال السطور التالية تستعرض (فيتو) البوكس أوفيس المصري فى عام 2023:

Advertisements

الأعلى فى تاريخ السينما المصرية “بيت الروبي”

يتربع على القائمة بلا شك فيلم “بيت الروبي” فهو لم يجن فقط إيرادات قوية لعام 2023.. بل تم ترتيبه بالمركز الأول كأعلى وأول فيلم من حيث إجمالي الإيرادات فى تاريخ السينما المصرية، والفيلم حقق إجمالي إيراد بمصر 130 مليونا و877 ألفا و450 جنيهًا خلال 16 أسبوع عرض بصالات السينما.

ويتناول الفيلم قصة المهندس إبراهيم الروبي الذي تتعرض زوجته لأزمة ضخمة يلجأ بعدها للهروب من المدينة والابتعاد إلى مكان منعزل، ويعيش لسنوات ولكنه يعود مجددا بسبب ظروف طارئة على حياته، مما يجعله يتعرض لكثير من المواقف الصعبة التي تغير مسارات حياته ويعود شبح الأزمة القديمة لمطاردته وزوجته… العمل من بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، وجاء بتوقيع المخرج بيتر ميمي.

تجربة تامر حسني والـ"سوبر هيرو"

وحققت تجربة فيلم تاج لـ تامر حسني إيرادات قوية بالسينمات فى أول أسابيع عرضه، وجني 45 مليونا و310 آلاف جنيه بمصر، واحتفل تامر حسني بهذا الإيراد كثيرًا قائلًا: مبروك نجاح أول إنتاج لسلسلة أفلام الأبطال الخارقين في مصر والوطن العربي.. وجاء العمل من بطولة وتأليف تامر حسني وبتوقيع سارة وفيق.

البعبع مركز ثان

تلاه فيلم اللايت أكشن “البعبع” لـ الفنان أمير كرارة والفنانة ياسمين صبري.. فاستطاع العمل أن يقتنص 43 مليونا و545 ألفا و289 جنيهًا.. ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام اسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) عددًا من المواقف.. والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.



أكرم حسني ينجح فى إختبار أولى البطولات المطلقة فى “العميل صفر”

و يتوالي النجاح للأفلام الكوميدي، إذ استطاع أن يقتنص فيلم الكوميديا الرومانسي"العميل صفر" محققًا 42 مليون و700 ألف جنيه خلال 16 أسبوع عرض فى صالات العرض السينمائي.. إذ استطاع الفنان الكوميدي أكرم حسني أن يحقق رقم كبير في إيرادات أول أفلامه في البطولة المطلقة، وشارك أكرم حسني في أفلام أخرى في السنوات السابقة حققت إيرادات أعلى من هذا الرقم، على رأسها فيلم “البدلة” الذي شارك في بطولته مع تامر حسني وحقق حينها الفيلم 67 مليون جنيه ولكنه شارك كبطل ثاني وكانت البطولة المطلقة من نصيب تامر حسني.

وتدور قصة الفيلم حول “صفر”، حيث أخطأ موظف الصحة عند كتابة اسمه ليصبح “صفر” بدلًا من “صقر”، وهو ما يجعله ينشأ وهو لديه إيمان بأنه سيصبح عميلا سريا هاما، وبعدما التحق بوظيفة حارس أمن في إحدى الشركات يتسبب في كوارث كبيرة، ليقوم بعدها بتكوين فريقه الأمني الخاص والعمل لحساب نفسه ويكون لديه مهمة جديدة وتحدي جديد بحماية وتأمين دوقة وابنتها أثناء زيارتهم لمصر، لينتج عن هذا الأمر العديد من المواقف الكوميدية والطريفة.

فيلم “العميل صفر” يأتي من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة وفيدرا، من فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤى عبد الله وإخراج كريم العدل.

أفلام فئة الثلاثين مليون جنيه

وتتابع الإيرادات فى مصر واستطاعت فئة الـ 30 مليون جنيهًا أن تجمع عدد كبير من الأعمال السينمائية، إذ حقق فيلم “نبيل الجميل اخصائي تجميل” لـ الفنان محمد هنيدي 36 مليونا جنيه خلال 13 أسبوع، فيلم “مستر إكس” لـ أحمد فهمي وهنا الزاهد رقم قوي بصالات العرض وجني 35 مليونا و400 ألف جنيه خلال 14 أسبوع.

تلاه فيلم “وش في وش” لـ أمينة خليل ومحمد ممدوح الذي حقق 36 مليونا و100 ألف جنيه خلال 16 أسبوع، وأيضًا فيلم “فوي فوي فوي” لـ محمد فراج ونيللي كريم محققًا 32 مليون و500 ألف جنيه خلال 12 أسبوع عرض بمصر.

وتلاها فى فئة العشرين مليون جنيه بشباك التذاكر المصري.. وجاء فى هذه المرتبة فيلم “هارلي” بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة مي عمر الذي حقق 27 مليونا و 500 ألف جنيهًا، وتدور القصة حين يعود هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ محمد سمير، وتأﻟﻴﻒ محمد سامي ومحمد سمير مبروك.



إيرادات متوسطة والتسريب السبب

وبينما حققت أفلام إيرادات قوية فى مصر كانت هناك عشرات الأفلام التي اكتفت بإيرادات متوسطة فى دور العرض، ونستعرض أبرزها:

جاء فى المركز الأول لتلك الفئة فيلم “مرعي البريمو” محققا 17 مليون جنيه على مدار 9 أسابيع عرض بالسينما

فيلم “شلبي” وحقق 15 مليونا و500 ألف جنيه

تلاه فيلم “اخي فوق الشجرة ”حقق 14 مليونا و900 ألف جنيه

فيلم الرعب النفسي “يوم 13” بطولة دينا الشربيني وأحمد داوود حقق 13 مليونا و700 ألف جنيه

فيلم “ع الزيرو” بطولة نيللي كريم ومحمد رمضان حقق 13 مليون و500 ألف خلال 10 أسابيع عرض.

فيلم “انا لحبيبي” بطولة كريم فهمي ورنا رئيس حقق 11 ملايين و500 ألف جنيه خلال 7 أسابيع عرض.

فيلم “بعد الشر” بطولة الفنان على ربيع والفنانة الشابة رنا رئيس محققًا 9 ملايين و300 ألف جنيه.

فيلم “ابن الحاج أحمد” بطولة شيكو وسيد رجب ورحمة أحمد حقق 9 ملايين و100 ألف جنيه.

فيلم “أولاد حريم كريم” لمصطفي قمر حقق 7 ملايين و600 ألف جنيه خلال 5 أسابيع عرض

فيلم “المطاريد” لـ أحمد حاتم حقق 6 ملايين و500 ألف جنيه خلال 8 أسابيع عرض

وأخيرًا فيلم “بلوموندو” لـ حسن الرداد حقق 4 ملايين و300 ألف جنيه (3 أسابيع عرض).

أفلام للنسيان فى 2023

و وسط الأفلام التي تم عرضها بموسم 2023 هناك عدة أفلام جنت إيرادات هزيلة جعلتها تأتي في مؤخرة قائمة الإيرادات اليومية والإجمالية حتى بدأ العد التنازلي لهذه الأفلام لمغادرة قاعات السينما ورفعها منها فى أقل من أسبوعين.. ولعل من أبرز تلك الأفلام نجد “رمسيس باريس” بطولة هيفاء وهبي الذي اكتفى بمليوني و800 ألف فقط، وأيضا فيلم “مغامرات كوكو” الذي حقق مليوني و50 ألف جنية، وفيلم “دولارات دولارات” والذي مليون و100 ألف فقط.

كما فشل وبجدارة فيلم “مندوب مبيعات” في إثبات نفسه في دور العرض خلال أول أسبوع بعدما حقق إيرادات هزيلة جدًا حيث جمع أقل من ربع مليون جنيه، وشارك في بطولته بيومي فؤاد، أحمد فتحي، آيتن عامر، إسلام إبراهيم، هبة عبد العزيز، يسرا المسعودي، أيمن قنديل، وائل العوني، منى فاروق، لمياء كرم، إيمان يوسف وعدد من الفنانين، من تأليف وإخراج حامد صالح.

وأيضًا فيلم شمس اكتفى بـ 184،154 ألف جنية وانسحب من دور العرض خلال 9 أيام فقط.. ويضم فيلم شمس العديد من الفنانين، منهم: عمرو عبد الجليل، خالد الصاوي، محمود عبد الغني، محمد سليمان، علاء مرسي، لبنى ونس، محمد الغريب، أحمد بدير، وائل ترك، والفيلم من تأليف طلال الطريفي ومحمد القواشتي، وإخراج معوض إسماعيل.

كما تم رفع فيلمين من دور العرض وهما “البطة الصفرا” و"5 جولات" خلال أسبوعين عرض عقب تحقيقهم أقل من مليوني جنيهًا بمصر، وكان من أحدث أفلام 2023 فيلم “سنة أولى خطف” الذي حقق 550 ألف جنيه فى أول أسبوع عرض، وهو رقم هزيل للغاية بالنسبة لشباك التذاكر المصري.