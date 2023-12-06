بإجمالي 132.5 مليون جنيه، البوكس أوفيس الأسبوعي لأقوى 10 أفلام بمصر

تشهد دور العرض هذا العام منافسة بين عدد كبير من الأفلام المصرية التي تتباين ما بين الأكشن والكوميدي والرومانسي، بالإضافة إلى عدد من الأفلام العالمية.

البوكس أوفيس المصري

وخلال السطور التالية تستعرض (فيتو) البوكس أوفيس المصري وما جناه هذا التنافس من أرقام كالتالي:



1- فيلم العميل صفر حقق 42 مليون و700 ألف جنيه (16 أسبوع عرض)

2- فيلم وش في وش حقق 36 مليون و100 ألف جنيه (16 أسبوع عرض)

3- فيلم فوي فوي فوي حقق 32 مليون و500 ألف جنيه (12 أسبوع عرض)

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4- فيلم Napoleon حقق 5 ملايين و250 ألف جنيه (أسبوعان عرض)

5- فيلم بلوموندو حقق 4 ملايين و300 ألف جنيه (3 أسابيع عرض)

6- فيلم The hunger Games حقق 3 ملايين و800 ألف جنيه (3 أسابيع عرض)

7- فيلم The Marvels حقق 3 ملايين و600 ألف جنيه (4 أسابيع عرض)

8- فيلم Tiger 3 حقق 1 مليون و500 ألف جنيه (3 أسابيع عرض)

9- فيلم wish حقق 1 مليون و300 ألف جنيه (أسبوعان عرض)

10- فيلم سنة أولى خطف حقق 550 ألف جنيه (أول أسبوع عرض)

ووصل إجمالي البوكس أوفيس المصري حتى الآن 132.5 مليون جنيه