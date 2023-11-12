أكرم حسني يتخطى الـ 41 مليون جنيه بأولى بطولاته السينمائية

استطاع الفنان الكوميدي أكرم حسني تحقيق رقم كبير في إيرادات أول أفلامه في البطولة المطلقة، حيث جمع من خلال فيلمه “العميل صفر” الذي ينافس في السينمات حاليًا إيرادات كبيرة.

واقتنص أمس السبت 72 ألفا و380 جنيها.. وتخطت إيرادات فيلم “العميل صفر” حتى الآن مبلغ الـ 41 مليون و100 ألف جنية، بعد 12 أسبوعا من العرض في الدور المصرية، حيث بدأ عرضه في السينمات في 16 أغسطس الماضي، وظل على قمة قائمة الإيرادات اليومية منذ عرضه وحتى أيام قليلة قبل أن يترك المقدمة لأعمال أخرى.

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وشارك أكرم حسني في أفلام أخرى في السنوات السابقة حققت إيرادات أعلى من هذا الرقم، على رأسها فيلم “البدلة” الذي شارك في بطولته مع تامر حسني، وحقق الفيلم 67 مليون جنيه، ولكنه شارك كبطل ثاني وكانت البطولة المطلقة من نصيب تامر حسني.

قصة فيلم العميل صفر

وتدور قصة الفيلم حول “صفر”، حيث أخطأ موظف الصحة عند كتابة اسمه ليصبح “صفر” بدلًا من “صقر”، وهو ما يجعله ينشأ وهو لديه إيمان بأنه سيصبح عميلا سريا هاما، وبعدما التحق بوظيفة حارس أمن في إحدى الشركات يتسبب في كوارث كبيرة، ليقوم بعدها بتكوين فريقه الأمني الخاص والعمل لحساب نفسه ويكون لديه مهمة جديدة وتحدي جديد بحماية وتأمين دوقة وابنتها أثناء زيارتهم لمصر، لينتج عن هذا الأمر العديد من المواقف الكوميدية والطريفة.

فيلم العميل صفر

فيلم "العميل صفر"، من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي، وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي.

الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤى عبد الله وإخراج كريم العدل.