سيد معوض: أتمنى إراحة عبد المنعم أمام بلوزداد وكولر يستحق التواجد ضمن أفضل مدربي إفريقيا

أكد سيد معوض نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر عليه الفوز على شباب بلوزداد الجزائري خصوصًا في ظل إقامة المباراة على ملعبه، وقبل السفر لمونديال الأندية حيث ستكون دوافع معنوية كبيرة، مؤكدًا أنه لا بدَّ من الحفاظ على محمد عبد المنعم وعدم المجازفة به، خصوصا أنه قيمة كبيرة والفريق في حاجة له خلال المونديال.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أتمنى عدم مشاركة عبد المنعم، خصوصًا أن المباراة في مصر، والأفضل وجود ياسر إبراهيم ورامي ربيعة في الخط الخلفي، ولا بدَّ أن يكون هناك تفكير في لقاءات كأس العالم للأندية، وعبد المنعم لن يتأثر بدنيًّا في حالة عدم المشاركة".

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وأضاف: "كولر من المحتمل أن يدفع بـ محمد عبد المنعم بشكل أساسي، ولا أتمنى حدوث ذلك، وأن يصبر على اللاعب حتى يتأكد منه بنسبة 100%، خصوصًا أن المباراة على ملعبه، والتشكيل الأساسي من الطبيعي أن يتواجد فيه مروان عطية وأليو ديانج وأفشة، على أن يجلس إمام عاشور على مقاعد البدلاء، لكن قد يلجأ كولر إلى وجود إمام من أجل إظهاره بشكل أفضل".

وزاد: "أعتقد أن التشكيل الأفضل لـ الأهلي هو محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول، مروان عطية، أليو ديانج، افشة، حسين الشحات، تاو، كهربا".

مضيفًا: "مع وجود تغييرات أيضًا قد تصنع الفارق مثل كريم فؤاد، والنقطة الأهم لـ أفشة هي استمرارية أفشة في التألق بعدما شارك الشوط الثاني خلال اللقاء الماضي، خصوصًا أنه يظهر بشكل غير جيد عندما يلعب أساسيًّا في بعض المواجهات وهو ما يجبر المدرب على إعادته مجددًا لدكة البدلاء.. هناك لاعبين لا بد عليها أن تثبت جدارتها".

وأكمل: "أكرم توفيق ليس ظهير هجومي ولا يلعب الكرات العرضية كثيرًا، لكنه مميز دفاعيًّا، قد يكون كولر انتظر منه الجزء الهجومي ولم يجده، ولذلك استبعده بعد ذلك من مواجهة يانج أفريكانز ثم شباب بلوزداد، واشعر انه سيقوم بإبعاده عن التشكيل الأساسي في المرحلة المقبلة وسيمنح محمد هاني اللعب بصفة مستمرة في الجبهة اليمنى".

وأتم: "اختيارات الكاف النهائية للقوائم المختصرة غريبة جدًّا، في ظل عدم وجود أي معايير معلنة بشكل رسمي من الاتحاد الافريقي لتلك الاختيارات، وكولر كان أحق بالتواجد في القائمة المختصرة ضمن أفضل مدربي القارة، هناك لاعب في يانج افريكانز دخل في منافسة لاعبين آخرين رغم أن فريقه لم يتوج بأي بطولة".

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة شباب بلوزداد اليوم الجمعة في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة النادي الأهلي

وتضم القائمة كلًا من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، علي معلول، خالد عبد الفتاح، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، مروان عطية، أليو ديانج، عمرو السولية، إمام عاشور، كوكا، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، أنتوني موديست.

وشهدت القائمة عودة موديست بعد تعافيه من الإصابة الأخيرة، فيما تضم قائمة المُستبعدين كلًا من: أكرم توفيق، أحمد عبد القادر، مصطفى مخلوف، كريم الدبيس، معتز محمد، محمد زعلوك، وكريم نيدفيد، وصلاح محسن لأسباب فنية، وخرج من القائمة محمود متولي ورضا سليم وكريستو للإصابة.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري اليوم في السادسة مساء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

وتذاع مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام شباب بلوزداد

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة شباب بلوزداد الجزائري بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمد هانى.

في خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.

في خط الهجوم: حسين الشحات، كهربا، بيرسي تاو.