فوائد الافوكادو، غذاء مهم للحوامل والأطفال

فوائد الأفوكادو، الأفوكادو من الفاكهة الشهيرة التى تباع بمبالغ عالية ورغم ذلك يزداد الإقبال على تناوله خاصة من قبل الفتيات لمذاقه المميز.

وفوائد الافوكادو، عديدة لقيمته الغذائية العالية كما له فوائد تجميلية للبشرة والشعر وينصح به الخبراء دائما لأهمية للصحة.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الأفوكادو من الفاكهة الاستوائية الشهيرة التى تزرع فى أمريكا الاستوائية وتعرف على أنها من فصيلة الغاريات وهى تحتوى على نسبة عالية والدهون الصحية لذا من الضروري تناولها.

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طرق تقديم الافوكادو

وأضافت أن الأفوكادو عادة يقدم كعصير ويمكن أيضا إضافته لأنواع السلطة المختلفة أو طحنه مع الخضروات وتقديمه مثل سلطة الطحينة حيث يوجد طرق عديدة لتقديم الأفوكادو، وهو طيب المذاق فى جميع حالاته.

شروط تناول الافوكادو وقيمته الغذائية

وتابعت، أن الأفوكادو له سعرات حرارية عالية لذا يجب تناوله بحذر فى فترات الريجيم، مشيرة إلى أن الأفوكادو يحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل البوتاسيوم وفيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ب اوميجا 3، ونسبة عالية من البروتينات والدهون المشبعة الصحية والكربوهيدرات والألياف.

فوائد الافوكادو، فيتو

فوائد الافوكادو

واوضحت الدكتورة منى أيمن، أن من فوائد الافوكادو:-

يعتبر غذاء جيد للحوامل والأطفال.

يعزز صحة ونضارة البشرة حيث يحتوي على الكولاجين الذي يحافظ على شباب البشرة.

يستخدم فى الوصفات الطبيعية الخاصة بالبشرة لزيادة نضارتها وعلاج مشاكلها ومقاومة التجاعيد.

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم والدهون الثلاثية لاحتوائه على الأوميجا 3 والدهون الصحية.

يعزز صحة الكبد.

يعزز صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.

يعمل على زيادة الوزن لمرضى النحافة حيث يضاف إلى النظام الغذائي.

يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

يساعد فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا.

يقوى العظام والعضلات وهو مهم للرياضيين كثيرا.

يخفض مستوى الدهون الثلاثية بالجسم.

يمكن أن يساعد فى إنقاص الوزن وذلك فى حالة حسابه ضمن السعرات الحرارية المسموح بها ضمن الغذاء اليومي.

يمد الجسم بالطاقة اللازمة وبالتالي مهم للصغار والكبار قبل ممارسة التمارين الرياضية.

ينظم حركة الجهاز الهضمي ويمنع الإمساك ويطرد السموم من الجسم وذلك لاحتوائه على عالية من الألياف.

ينشط المخ ويرفع مستوى التركيز ومعدلات الذكاء وهو مهم للصغار والطلاب.

يساعد في مقاومة الالتهابات بالجسم.

يساعد فى الوقاية من السرطان لاحتوائه على البيتا كاروتين التى تساعد فى مقاومة الشوارد الحرة المسؤولة عن نمو الخلايا السرطانية.

يحمي من أمراض الشيخوخة.

يستخدم في الوصفات الطبيعية الخاصة بالشعر حيث يرطب الشعر ويعالج التساقط والتقصف.

يعمل على تقوية النظر والحفاظ على صحة العيون لاحتوائه على فيتامين أ.