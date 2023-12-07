طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي، سهلة وبسيطة وغير مكلفة
طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي، البسبوسة من الحلوى الشرقية المميزة التى لها عشاق كثيرون وهى أكثر الحلوى شهرة.
وطريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي، سهلة وبسيطة وهى طريقة تحضير البسبوسة فى المنزل التى اعتادت عليها ربات البيوت.
وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي.
مكونات عمل البسبوسة العادية:-
كيس بسبوسة جاهزة
نصف كوب سمن
كوب زبادي
ماء بمعيار كوب الزبادي
2 ملعقة عسل جلوكوز أو عسل نحل
لعمل الشربات
2 كوب سكر
كوب ونصف ماء
عصير نصف ليمونة
طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي:-
- نشعل الفرن ونتركه يسخن.
- نحضر بولة عميقة ونضع بها محتويات كيس البسبوسة.
- نذوب السمن نضيف إلى البسبوسة ونضيف الماء والزبادي والعسل ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام رملى تدخل السمن فيه جيدا.
- ثم نحضر صينية فرن متوسطة وندهنها بالسمن.
- ثم نصب بها خليط البسبوسة ونساوى الأطراف.
- ثم ندخل الصينية الفرن الساخن حتى يحمر لونها.
- وفى هذه الأثناء نحضر الشربات، حيث نضع الماء والسكر على النار بدون تقليب.
- ونترك الخليط حتى الغليان ثم نضيف عصير الليمون ونتركه يغلى على النار الهادئة لمدة 5 دقائق، ثم نرفع الشربات من على النار ونتركه يبرد.
- وبمجرد خروج البسبوسة من الفرن عقب نضجها نسقيها بالشربات البارد.
- ونغطيها لمدة 10 دقائق.
- ثم تقطع وتقدم بجانب القشدة والمكسرات.
وهناك طريقة أخرى لعمل البسبوسة
مكونات عمل البسبوسة:-
كيس بسبوسة جاهزة
كيس لبن نيدو صغير
كوب سمن مذاب
كوب إلا ربع لبن حليب دافئ
ملعقة صغيرة بيكينج بودر
2 ملعقة كبيرة عسل نحل
الشربات
2 كوب سكر
كوب ونصف ماء
عصير ليمونة
طريقة عمل البسبوسة:-
- أولا نحضر الشربات حيث نضيف 2 كوب سكر إلى كوب ونصف ماء ونشعهم معا على النار بدون تقليب ونترك الخليط يغلى ثم نضيف عصير ليمونة ونتركه على النار الهادئة لمدة 10 دقائق، ثم نرفعه من على النار ونتركه جانبا.
- بعدها نشعل الفرن ونتركه يسخن.
نحضر مقلاة غير لاصقة ونضعها على النار ونضع بها الحليب البودر ونحمصه جيدا حتى يصبح لونه بنى.
- ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها محتويات كيس البسوسة ونضيف له الحليب البودر والبيكينح بودر.
- ثم نذوب السمن فى الميكروويف مع العسل.
- ونضيف السمن والعسل إلى خليط البسبوسة ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام رملى.
- ثم نضيف اللبن الحليب تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على قوام مضبوط غير سائل وغير متماسك.
- ثم ندخل البسبوسة الفرن الساخن حتى يحمر لونها.
- ثم نخرجها من الفرن بعد تمام النضج ونسقيها بالشربات الساخن فور خروجها من الفرن.
- ثم نغطي صينية البسبوسة ونتركها حتى تبرد.
- ثم تقطع وتقدم ويمكن إضافة القشطة والمكسرات لها عند التقديم حسب الرغبة.
- ويمكن عند التحضير إضافة اللوز لها على الوجه بشكل متناسق ويمكن أيضا إضافة الفستق أو الجوز أو البندق حسب الرغبة فجميعها ذات مذاق مميز.
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