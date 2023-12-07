الخميس 07 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد الكمون والليمون، لتحسين الهضم والحماية من الأمراض المزمنة

الكمون والليمون،
الكمون والليمون، فيتو

فوائد الكمون والليمون، قد لا يدركها البعض، على الرغم من أن مزيج الكمون والليمون من المشروبات التي توارثناها عن الأجداد في عالم الطب البديل والعلاج بالأعشاب، إلا أن البعض قد لا يعلم فوائد الكمون والليمون كعلاج للعديد من المشاكل الصحية، خاصة أن لكل منهما قيمته الغذائية، ومحتواه من الفيتامينات والمعادن، وتتضاعف فائدتهما عند مزجهما معا.

 

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، على أن فوائد الكمون والليمون عديدة للصحة، وتزداد هذه الفوائد عند تناولهما معًا، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

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فوائد الكمون

الكون المغلي وفوائده

وتستعرض الدكتورة مروة، فوائد الكمون للصحة، في السطور التالية.

 

يحتوي الكمون على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الجسم من الجذور الحرة، والتي يمكن أن تسبب تلف الخلايا والإصابة بالسرطان.

يساعد الكمون على تحسين الهضم وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

يساهم الكمون في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يساعد على خفض خطر الإصابة بأمراض القلب.

قد يساعد الكمون في خفض مستويات السكر في الدم، مما قد يكون مفيدًا للأشخاص المصابين بمرض السكري.

قد يساعد الكمون في تقوية جهاز المناعة، مما يساعد على الوقاية من الأمراض.

 

فوائد الليمون

الليمون وفوائده

وتستعرض الدكتورة مروة، فوائد الليمون للصحة، في السطور التالية.

 

يحتوي الليمون على فيتامين سي، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد في حماية الجسم من الجذور الحرة.

يساعد الليمون على تعزيز صحة الجهاز الهضمي ومنع الإمساك.

يساهم الليمون في تقوية جهاز المناعة، مما يساعد على الوقاية من الأمراض.

قد يساعد الليمون في خفض ضغط الدم.

قد يساعد الليمون في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

 

فوائد الكمون والليمون معًا

 

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الكمون والليمون على حماية الجسم من الجذور الحرة، مما يساعد على الوقاية من الأمراض المختلفة، مثل السرطان وأمراض القلب ومرض السكري.

تساعد خصائص الكمون التي تحسن الهضم على تعزيز امتصاص العناصر الغذائية من الليمون، مما يزيد من فوائده الصحية.

قد يساعد تناول الكمون والليمون معًا على خفض الوزن، وذلك من خلال تعزيز عملية التمثيل الغذائي وزيادة الشعور بالشبع.

 

طريقة تحضير الكمون والليمون

 

وأوضحت الدكتورة مروة، أنه يمكن تحضير الكمون والليمون بعدة طرق، منها:

 

الشاي: يمكن غلي ملعقة صغيرة من الكمون في كوب من الماء لمدة 5 دقائق، ثم إضافة عصير ليمونة واحدة والسكر حسب الرغبة.

عصير: يمكن خلط ملعقة كبيرة من الكمون مع عصير ليمونة واحدة وكوب من الماء، ثم تصفيتها وشربها.

مخلل: يمكن نقع حبات الكمون في عصير الليمون لمدة أسبوع، ثم تناولها يوميًا.

 

نصائح لابد من الالتفات لها عند تناول الكمون والليمون

 

يجب استشارة الطبيب قبل تناول الكمون والليمون إذا كنت تعاني من أي أمراض أو تتناول أي أدوية.

يجب عدم الإفراط في تناول الكمون والليمون، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى بعض الآثار الجانبية، مثل الانتفاخ والإسهال.

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