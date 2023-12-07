طريقة عمل الأرز باللبن بطريقة احترافية زي المحلات وبأقل التكاليف

طريقة عمل الأرز باللبن، من الوصفات سهلة التحضير للحلويات العربية التي يعشقها الكبار والصغار، ويعد الأرز باللبن من أصناف الحلويات غير المكلفة، لأن طريقة عمل الأرز باللبن لا تتطلب أكثر من الأرز المصري واللبن والسكر فقط، إلى جانب أنه سريع التحضير، ويفضل طعمه حتى الاطفال الصغار، إلى جانب أن الأرز باللبن قيمته الغذائية عالية، فكل مكوناته مغذية وصحية، وتعد طريقة عمل الأرز باللبن من الوصفات التي قد تبدو سهلة بالنسبة للكثير من ستات البيوت، ولذلك تحرص كل ست بيت على إجادة عمله.

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وعلى الرغم من كل مميزا الارز باللبن، إلا أن الكثيرات من ستات البيوت، لا يجدن طريقة عمل الارز باللبن في البيت، ولا يمكنهم عمله كالأرز باللبن الذي يقدم في المحلات، في حين أن عمله في البيت سيوفر في الميزانية بشكل كبير.

سر عمل الارز باللبن زي المحلات

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، كل أسرار وخطوات عمل الارز باللبن، مع وضع بعض اللمسات الإضافية، التي تجعل طعمه مميزا وغنيا، كإضافة الكريمة والمسكتة، والتي يمكن الاستغناء عنها، والذي ستجدينه كالذي يقدم في المحلات، وستبهرين به كل أفراد أسرتك.

مدة التحضير 15 دقيقة

مدة الطهي 25 دقيقة

مقادير عمل الأرز باللبن

5 أكواب لبن

كوب ماء مغلي

1/2 كوب ارز

2 كيس كريمة شانتيه

7 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة نشا

4 ملعقة كبيرة ماء زهر

رشة مستكة

فستق او مكسرات للتزيين

ارز باللن

خطوات تحضير الأرز باللبن

يسخن 4 أكواب من اللبن إلى أن يبدأ بالغليان.

يضاف الأرز والماء المغلي إلى اللبن، ثم يترك المزيج يغلي على النار لمدة 5 دقائق.

يرفع الأرز باللبن من على النار، ويغطى القدر ويترك ليرتاح مدة لا تقل عن 3 ساعات

بعد مرور الـ 3 ساعات، يذاب النشا بكوب الحليب البارد المتبقي، جيدا، وحتى تمام الذوبان

يحلى مزيج الارز بالحليب بالسكر، ثم يعاد مرة أخرى على النار، ثم يترك ليغلي من جديد مدة 10 دقائق

يضاف مزيج النشا والحليب لقدر الأرز باللبن، ثم تضاف بعد ذلك الكريمة، المستكة وماء الزهر، وهذه الإضافات اختيارية، يمكن الاستغناء عنها، لكنها تعزز الطعم، وتجعله أكثر لذة وجمالا، ثم يقلب الكل على نار هادئة مدة 5 دقائق.

يسكب الأرز باللبن في قوالب التقديم ثم يزين بالمكسرات ويترك ليبرد بالثلاجة تماما قبل التقديم