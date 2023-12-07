زيادة جديدة في أسعار عصير بست بالأسواق

ارتفاع أسعار عصير بست خلال ديسمبر الجاري، رفعت شركة المعلبات المصرية، أسعار عصير بست بداية من شهر ديسمبر الجاري، ولتنضم لعدد من الشركات الغذائية الأخرى التي أعلنت رفع أسعار منتجاتها نهاية نوفمبر الماضي، وبداية من ديسمبر الجاري.

ارتفاع أسعار عصير بست خلال ديسمبر الجاري،، فيتو

أسعار عصير بست للمستهلك بعد الزيادة في ديسمبر الجاري

وأكد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، ارتفاع أسعار عصير بست خلال ديسمبر الجاري؛ ليرتفع بنحو جنيه للمستهلك، إذ ارتفع سعر عبوة عصير بست من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات.

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أسعار كرتونة عصير بست بعد الزيادة في ديسمبر الجاري

فيما ارتفع سعر عصر بست ليصل إلى 210 جنيهًا للكرتونة التي تحتوي على ٤٠ عبوة.

سعر كرتونة عصير بست في يوليو 2021

يشار إلى أن سعر كرتونة عصير بست في يوليو 2021 لم تتخط الـ 75 جنيهًا.

أسعار السلع الغذائية بعد الزيادة في ديسمبر الجاري، فيتو

شركات رفعت أسعار منتجاتها خلال ديسمبر الجاري

و أعلن عدد من شركات إنتاج السلع الغذائية قوائم أسعار منتجاتهم الجديدة بزيادات متفاوتة تراوحت من جنيه إلى 35 جنيهًا، وذلك بمقارنة أسعار المنتجات بسعرها السابق.

وشملت المنتجات المعلن أسعارها بزيادة جديدة تطبق من ديسمبر الجاري؛ الشوكولاتة والمربي والمعلبات ومنتجات الألبان والتونة والبيف وعسل نحل واللانشون.

شركة المراعي ترفع أسعار منتجاتها بدءًا من ديسمبر الجاري

أعلنت شركة المراعي رفع أسعار منتجاتها بدءا من ديسمبر الجاري وذلك بالتزامن مع إعلان العديد من شركات إنتاج السلع الغذائية ارتفاع أسعار منتجاتها، وتراوحت الزيادات الجديدة في منتجات شركة المراعي من 21.5 جنيه إلى 139.5 جنيه في سعر الكرتونة حسب المنتج.

ارتفاع أسعار شوكولاته جالكسي في ديسمبر الجاري

وأعلنت شركة جالكسي تطبيق زيادة في أسعار منتجاتها، ورفعت الشركة سعر شوكولاته جالكسي وزن 36 جرامًا إلى 25 جنيهًا مقابل 17.5 جنيه سعرها السابق، أي بزيادة قدرت 7.5 جنيه.

أسعار منتجات شركة أمريكانا بزيادات جديدة خلال ديسمبر الجاري

وأعلنت شركة أمريكانا قوائم أسعار منتجاتها بزيادات جديدة خلال ديسمبر الجاري، وجاءت أسعار منتجات أمريكانا جملة كالتالي:

بلغ سعر علبة فول أمريكانا سادة وزن 400 جرام نحو 12.63 جنيه.

أمريكانا فول زيت لمون وكمون وزن 400 جرام بسعر 14.46 جنيه.

أمريكانا حمص مسلوق وزن 400 جرام بسعر 19.92 جنيه.

أمريكانا ذروة حلو وزن 330 جرامًا بسعر 30.32 جنيه.

أمريكانا فاصوليا بيضاء وزن 400 جرام بسعر 19.53 جنيه.