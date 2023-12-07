الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

زيادة جديدة في أسعار عصير بست بالأسواق

عصير بست، فيتو
عصير بست، فيتو

ارتفاع أسعار عصير بست خلال ديسمبر الجاري، رفعت شركة المعلبات المصرية، أسعار عصير بست بداية من شهر ديسمبر الجاري، ولتنضم لعدد من الشركات الغذائية الأخرى التي أعلنت رفع أسعار منتجاتها نهاية نوفمبر الماضي، وبداية من ديسمبر الجاري.

ارتفاع أسعار عصير بست خلال ديسمبر الجاري،، فيتو

أسعار عصير بست للمستهلك بعد الزيادة في ديسمبر  الجاري

وأكد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية،  ارتفاع أسعار عصير بست خلال ديسمبر الجاري؛ ليرتفع بنحو جنيه للمستهلك، إذ ارتفع سعر عبوة عصير بست من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات.

Advertisements

أسعار كرتونة عصير بست بعد الزيادة في ديسمبر الجاري

فيما ارتفع سعر عصر بست  ليصل إلى 210 جنيهًا للكرتونة التي تحتوي على ٤٠ عبوة.

سعر كرتونة عصير بست في يوليو 2021 

يشار إلى أن سعر كرتونة عصير بست في يوليو 2021  لم تتخط الـ 75 جنيهًا.

أسعار السلع الغذائية بعد الزيادة في ديسمبر الجاري، فيتو

شركات رفعت أسعار منتجاتها خلال ديسمبر الجاري

و أعلن عدد من شركات إنتاج السلع الغذائية قوائم أسعار منتجاتهم الجديدة بزيادات متفاوتة تراوحت من جنيه إلى 35 جنيهًا، وذلك بمقارنة أسعار المنتجات بسعرها السابق.

 وشملت المنتجات المعلن أسعارها بزيادة جديدة تطبق من ديسمبر الجاري؛ الشوكولاتة والمربي والمعلبات ومنتجات الألبان والتونة والبيف وعسل نحل واللانشون.

شركة المراعي ترفع أسعار منتجاتها بدءًا من ديسمبر الجاري

أعلنت شركة المراعي رفع أسعار منتجاتها بدءا من ديسمبر الجاري وذلك بالتزامن مع إعلان العديد من شركات إنتاج السلع الغذائية ارتفاع أسعار منتجاتها، وتراوحت الزيادات الجديدة في منتجات شركة المراعي من 21.5 جنيه إلى 139.5 جنيه في سعر الكرتونة حسب المنتج.

ارتفاع أسعار شوكولاته جالكسي في ديسمبر الجاري

 وأعلنت شركة جالكسي تطبيق زيادة في أسعار منتجاتها، ورفعت الشركة سعر شوكولاته جالكسي وزن 36 جرامًا إلى 25 جنيهًا مقابل 17.5 جنيه سعرها السابق، أي بزيادة قدرت 7.5 جنيه.

أسعار منتجات شركة أمريكانا بزيادات جديدة خلال ديسمبر الجاري

وأعلنت شركة أمريكانا قوائم أسعار منتجاتها بزيادات جديدة خلال ديسمبر الجاري، وجاءت أسعار منتجات أمريكانا جملة كالتالي:

بلغ سعر علبة فول أمريكانا سادة وزن 400 جرام نحو 12.63 جنيه.

أمريكانا فول زيت لمون وكمون وزن 400 جرام بسعر 14.46 جنيه.

أمريكانا حمص مسلوق وزن 400 جرام بسعر 19.92 جنيه.

أمريكانا ذروة حلو وزن 330 جرامًا بسعر 30.32 جنيه.

أمريكانا فاصوليا بيضاء وزن 400 جرام بسعر 19.53 جنيه.

txt

المراعي تعلن ارتفاع أسعار منتجاتها في الأسواق

txt

زيادة جديدة في أسعار منتجات جهينة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار عصير بست اتحاد الغرف التجارية اسعار منتجات الزيادات الجديدة الشركات الغذائية الشعبة العامة للمواد الغذائية سلع الغذائية شركة المراعي شركات إنتاج السلع الغذائية شوكولاته جالكسي مواد الغذاء مواد الغذائية

الأكثر قراءة

الاحتلال يحدد شرطين لوقف العدوان على قطاع غزة

بعد تنمرها على فتاة من غزة، النشطاء يهاجمون سحر الجعارة ويطالبونها بالاعتذار

محمد صلاح ينافس حكيمي وأوسيمين على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا

رئيس الوزراء: افتتاح المتحف المصري الكبير بشكل كامل في أقرب وقت

بزيادة تصل لـ 5 جنيهات، ارتفاع أسعار منتجات ريتش بيك في الأسواق

مصدر بالأهلي: مهاجم إنبي المرشح الوحيد لتدعيم الهجوم في يناير

مصير مقعد النائب الراحل خليفة رضوان بمجلس النواب

وفاة خليفة رضوان عضو مجلس النواب عن دائرة جرجا

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 7-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

 "ناسا" تحتفل بالذكرى الـ 25 لبدء العمل بمحطة الفضاء الدولية

عمرها 17 سنة، وتحصل على درجة الدكتوراه

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 8-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 7-12-2023 في بداية التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 7-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 7-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز المجلس الوطني لمراجعة الأفلام في هوليوود (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في من أحرم ثم مات قبل أداء المناسك؟.. الإفتاء تجيب

تفسير حلم نتيجة الامتحان في المنام وعلاقته بتخطي المشاكل والأحزان

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية