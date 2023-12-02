ارتفاع أسعار السلع الغذائية يربك السوق المصري.. الشركات تبحث عن بدائل لتقليل التكلفة.. وشركتان يرفعان أسعارهما بدءًا من اليوم

ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق، يشهد السوق المصري ارتفاعات في أسعار السلع الغذائية؛ إما بإعلان الشركات المنتجة رفع أسعار منتجاتها وتحديد موعد التطبيق، أو بأن يفاجئ المواطنون بارتفاع سعر السلعة أو المنتج عند شراءه له.

طرق الشركات المنتجة للمواد الغذائية لمواجهة ارتفاع أسعار المنتج

واشتكى عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي من ارتفاعات أسعار بعض السلع الغذائية إما بالسعر، أو بعقد مقارنة بين حجم وكمية المنتج، إذ لجأ عدد من شركات إنتاج السلع الغذائية إلى تخفيض حجم ووزن المنتج لمواجهة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بدلًا من رفع سعره على المستهلك، وذلك لضمان الحفاظ على مبيعات المنتج، وأيضًا لتوفير المنتج بنفس السعر للمستهلك.

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تقليل حجم ووزن المنتج إحدى طرق الشركات لمواجهة رفع السعر

لذلك نجد منتجات غذائية وخاصة سلع الأطفال من المقرمشات والمسليات والبسكويت وحتى الشوكولاتة بنفس السعر لكن بحجم أقل، وأيضًا بعض الشركات المنتجة للمخبوزات والمعجنات المعبأة مثل سندويتش الباتيه؛ حيث أعلنت شركة دومتي رفع سعر الساندويتش بواقع جنيهين مقارنة بسعرها السابق، بينما قامت بعض الشركات بخفض حجم السندويتش مع الحفاظ على نفس السعر.

الشركات تبحث عن طرق لتغليف المنتجات بمواد أقل سعرًا

يضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار منتجات العناية بالبشرة والجسم وحتى حفاضات الأطفال والفوط الصحية، التي ارتفعت أسعارها إلى الضعف في بعض المنتجات، وليس هذا فحسب، بل قامت الشركات بالبحث عن طرق لتغليف بعض المنتجات أقل سعرًا من مثيلتها السابقة، حيث عزفت بعض الشركات المنتجة للفوط الصحية وحفاضات الأطفال إلى تغير خامات التغليف الداخلي لكل فوطة أو حفاضة.

مصدر: الشركات المصرية تخلت عن رفاهية استخدام بعض البنود التي تؤدي إلى زيادة مضاعفة في السعر

وبسؤال مسئول تسويق إحدى الشركات المصرية الرائدة في الصناعات الغذائية، عن الطرق التي تواجه بها الشركة رفع سعر المنتج قائلًا: «تخلت الشركات المصرية التي تحافظ على عملائها عن رفاهية استخدام بعض البنود التي تؤدي إلى زيادة مضاعفة في رفع السعر، منها تقليل استخدام البلاستيك أو مشتقاته في التغليف، والبحث عن خامات أقل منه سعرًا.

البحث عن بدائل أقل سعرًا لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات أو للحفاظ على البيئة

وأضاف أن ذلك أصبح اتجاه معظم الشركات سواء الغذائية أو التي تنتج منتجات إستهلاكية ليست دائمة، ويعد هذا هو التوجه الأكثر انتشارًا في معظم دول العالم إما لمواجهة ارتفاع سعر تكلفة المنتجات مع ارتفاع أسعار الخامات بصفة عامة، أو ضمن سياسة الشركات لاستخدام مواد سهلة وقابلة للتحلل السريع ضمن الإستراتيجية العالمية لاستخدام مواد آمنة على البيئة.

أسعار البلاستيك والكرتون ارتفعت ارتفاعًا كبيرًا تخطت نسبته 300% خلال الـ 3 سنوات الماضية

وأشار إلى أن أسعار البلاستيك والكرتون ارتفعت ارتفاعًا كبيرًا تخطت نسبته 300% خلال الـ 3 سنوات الماضية، بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الصناعة، وعليه أخطرت شركات التعبئة والتغليف جميع المصانع برفع سعر منتجاتها، وعليه ارتفعت تكلفة إنتاج السلع، إذ يعد التغليف أحد البنود المؤثرة في تحديد سعر المنتج النهائي.

شركات إنتاح المواد الغذائية تعاني من عدة مشكلات أبرزها ارتفاع أسعار المواد الخام

وأوضح أن شركات إنتاج المواد الغذائية تعاني من ارتفاع أسعار المواد الخام ومدخلات الصناعة، مع ارتفاع سعر صرف الدولار، وصعوبة فتح الاعتمادات لإستيراد بعض المستلزمات، إضافة إلى ارتفاع سعر النقل المحلي والعالمي، فكانت هناك العديد من العوامل التي أثرت في ارتفاع أسعار المنتج.

شركات إنتاج الجبنة مضطرة لرفع السعر لهذه الأسباب

وقال إن كل شركة تتعامل حسب استراتيجيتها ونوعية المنتج التي تنتجه؛ فمثلًا شركة إنتاج منتجات ألبان مضطرة إلى رفع السعر وليس تقليل حجم ووزن المنتج، لأن منتجات الألبان وعلى رأسها الجبنة منها عبوات بأحجام متفاوتة وعليه لا يستطيع أبدًا الحفاظ على السعر دون رفع.

استراتيجية تقليل حجم المنتج والحفاظ على السعر مناسبة لهذه المنتجات

وتابع: لكن شركات إنتاج المقرمشات والتسالي والبسكويت والمعجنات والمخبوزات المغلفة تستطيع تقليل حجم المنتج لتفادي رفع سعره، لأنه ليس منتج رئيسي أو محدد بحجم، ومعظم منتجاتهم لا تدخل ضمن الأغذية الرئيسية، ومعظمها موجه للأطفال، وعليه هنا تستطيع الشركات استخدام استراتيجية تقليل حجم المنتج والحفاظ على السعر وضمان نسبة المبيعات.

أسعار السلع الغذائية في الفترة المقبلة جميعها مرشحة لارتفاعات كبيرة في السعر لهذه الأسباب

وأشار إلى أن أسعار السلع الغذائية في الفترة المقبلة جميعها مرشحة لارتفاعات كبيرة في السعر، خاصة مع تجدد الأزمات العالمية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والصناعة، وارتفاع أسعار القمح وعدد من الحبوب مع دخول فصل الشتاء، ومشكلات التغيرات المناخية التي تصيب المحاصيل في الشتاء، التي أثرت على مصر خلال الشتاء الماضي في محاصيل الخضراوات والفاكهة.

سعر بونجورنو كابتشينو بعد الزيادة في ديسمبر الجاري، فيتو

سعر بونجورنو كابتشينو بعد الزيادة في ديسمبر الجاري

يشار إلى أن شركة بونجورنو كابتشينو أعلنت قائمة أسعار منتجاتها بزيادة جديدة طبقت بدءًا من يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، وأن ليصل سعر بونجورنو كابتشينو الظرف الواحد إلى 8 جنيهات بدلًا من 6 جنيهات السعر السابق في الأسواق.

زيادة جديدة في أسعار منتجات شركة جهينة

وفي نفس السياق، رفعت شركة جهينة أسعار العصائر ومنتجات الألبان ارتفاعًا تراوح من جنيه إلى 3 جنيهات في سعر البيع للمستهلك، بدءًا من الجمعة 1 ديسمبر 2023، حيث رفعت سعر عصير جوافة عبوة وزن لتر إلى 26 جنيهًا مقابل 23 جنيهًا سعره السابق، بينما رفعت عصير جهينة لتر جوافة/ برتقال/ كوكتيل/ تفاح، عنب أحمر/ توت مشكل، كمثرى، يوسفي بسعر 25 جنيهًا مقابل 22 جنيهًا سعره السابق.

ورفعت الشركة سعر عصير جهينة عبوة وزن 235 ملي (جميع النكهات) إلى 9 جنيهات مقابل 8 جنيهات سعرها السابق، شملت الارتفاعات زيادة في ارتفاع منتجات جهينة من الألبان والعصائر والزبادي.

قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات شركة جهينة بدءًا من أول ديسمبر

ونستعرض قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات الشركة مع بدء تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارا من الأول من ديسمبر الجاري: