الخميس 07 ديسمبر 2023
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اقتصاد

ارتفاع أسعار كاتشب هاينز بنسبة 100% والعلبة تسجل 147 جنيها

أسعار كاتشب هاينز،
أسعار كاتشب هاينز، فيتو

 ارتفعت أسعار كاتشب هاينز، بشكل ملحوظ في الأسواق، حيث سجلت نسبة الارتفاع حوالي 100% مقارنة بالسعر السابق.

وقال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر علبة كاتشب هاينز، ارتفع  من ٧٦ جنيها، إلى ١٤٧جنيها، في العلبة التي تحتوي على ٩٦ باكيت، وبذلك فإن سعر الباكت الواحد يصبح 2 جنيه بدلا من جنيه واحد.

 وفي سياق آخر، أعلنت شركة مودرن بيكري المنتجة لـ «ريتش بيك» ارتفاع أسعار منتجاتها وتشمل التوست وخلطة البانيه وخبز الفينو والمقرمشات، وغيرها من المنتجات الغذائية التي تنتجها الشركة.

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5 جنيهات ارتفاعًا في أسعار منتجات ريتش بيك في الأسواق

ووفقًا لقائمة أسعار منتجات ريتش بيك الجديدة فإن الزيادة في السعر تراوحت ما بين 2.25  إلى 5 جنيهات.

كاتشب هاينز، فيتو

 

أسعار قائمة منتجات ريتش بيك الجديدة بعد الزيادة في الأسواق

وجاءت أسعار قائمة منتجات ريتش بيك الجديدة بعد الزيادة في الأسواق كالتالي: 

4.25 جنيه ارتفاعًا في سعر توست ريتش بيك 

 رفعت الشركة سعر  توست ريتش بيك في الأسواق من 38.75 جنيه إلى 43 جنيهًا، فيما ارتفع سعر الكرتونة إلى 271.25 جنيه، وتشمل منتجات توست ( حليب – بالردة – عادي – خبز توست بالزبدة بدون سكر).

أسعار توست ريتش بيك الجديدة بعد الزيادة في الأسواق

وارتفع  سعر توست مالتي جرين / فوكاشيا/ شوفان/ عالي الألياف إلى 50 جنيهًا مقابل 45 جنيهًا، فيما ارتفع سعر الكرتونة إلى 315 جنيهًا.

وارتفع سعر توست (حليب أو عادي أو ردة)  مربع برنش إلى 34 جنيهًا مقابل 30.6 جنيه، فيما ارتفع سعر الكرتونة إلى 214.20 جنيه.

وارتفع سعر توست القمح الكامل الجاف ريتش بيك إلى 43.4 جنيه إلى 48 جنيهًا، وتصل سعر الكرتونة إلى 520.8 جنيه.

4.30 جنيه ارتفاعًا في سعر مقرمشات ريتش بيك 

 وارتفع سعر مقرمش (حبة البركة – سادة – كمون) إلى 40 جنيهًا مقابل 35.70 جنيه، فيما ارتفع سعر الكرتونة إلى 428.4 جنيه.

2.25 جنيه ارتفاعًا في سعر خبز فينو ريتش بيك 

وارتفع سعر خبز هامبرجر بالسمسم إلى 20 جنيهًا مقابل  17.65 جنيه، وسعر الكرتونة إلى 106.5 جنيه.

وارتفع سعر خبر فينو بالسمسم 4 قطع إلى 20 جنيهًا مقابل 17.65 جنيه، وسعر الكرتونة إلى 106.5 جنيه.

وارتفع سعر خبز فينو أبيض سادة 4 قطع  إلى 20 جنيهًا مقابل  17.65 جنيه، وسعر الكرتونة إلى 106.5 جنيه.

3.5 جنيه ارتفاعًا في سعر خلطة بانية ريتش بيك 

وارتفع سعر خلطة بانية ناعمة/ كرسبي/ بانيه حار ريتش بيك إلى 35 جنيهًا مقابل 31.5 جنيه، وسعر الكرتونة إلى 378 جنيهًا. 

تطبيق الزيادة على أسعار منتجات ريتش بيك في الأسواق

 يشار إلى أن  الأسعار الجديدة لمنتجات ريتش بيك طبقت منذ نوفمبر الماضي على المنتجات التي وردت للسلاسل الغذائية والمحال التجارية، ومن ديسمبر الجاري على المنتجات الطازجة والتي وردت خلال الشهر الجاري.

 

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