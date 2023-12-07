الخميس 07 ديسمبر 2023
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اقتصاد

بزيادة تصل لـ 5 جنيهات، ارتفاع أسعار منتجات ريتش بيك في الأسواق

ارتفاع أسعار منتجات
ارتفاع أسعار منتجات ريتش بيك في الأسواق،فيتو

 ارتفاع أسعار منتجات ريتش بيك في الأسواق، أعلنت شركة مودرن بيكري المنتجة لـ «ريتش بيك» ارتفاع أسعار منتجاتها وتشمل التوست وخلطة البانيه وخبز الفينو والمقرمشات، وغيرها من المنتجات الغذائية التي تنتجها الشركة.

5 جنيهات ارتفاعًا في أسعار منتجات ريتش بيك في الأسواق

ووفقًا لقائمة أسعار منتجات ريتش بيك الجديدة فإن الزيادة في السعر تراوحت ما بين 2.25  إلى 5 جنيهات.

أسعار قائمة منتجات ريتش بيك الجديدة بعد الزيادة في الأسواق

وجاءت أسعار قائمة منتجات ريتش بيك الجديدة بعد الزيادة في الأسواق كالتالي: 

4.25 جنيه ارتفاعًا في سعر توست ريتش بيك 

رفعت الشركة سعر  توست ريتش بيك في الأسواق من 38.75 جنيه إلى 43 جنيهًا، فيما ارتفع سعر الكرتونة إلى 271.25 جنيه، وتشمل منتجات توست ( حليب – بالردة – عادي – خبز توست بالزبدة بدون سكر).

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ارتفاع أسعار منتجات ريتش بيك في الأسواق، فيتو

 أسعار توست ريتش بيك الجديدة بعد الزيادة في الأسواق

وارتفع  سعر توست مالتي جرين / فوكاشيا/ شوفان/ عالي الألياف إلى 50 جنيهًا مقابل 45 جنيهًا، فيما ارتفع سعر الكرتونة إلى 315 جنيهًا.

وارتفع سعر توست (حليب أو عادي أو ردة)  مربع برنش إلى 34 جنيهًا مقابل 30.6 جنيه، فيما ارتفع سعر الكرتونة إلى 214.20 جنيه.

وارتفع سعر توست القمح الكامل الجاف ريتش بيك إلى 43.4 جنيه إلى 48 جنيهًا، وتصل سعر الكرتونة إلى 520.8 جنيه.

4.30 جنيه ارتفاعًا في سعر مقرمشات ريتش بيك 

 وارتفع سعر مقرمش (حبة البركة – سادة – كمون) إلى 40 جنيهًا مقابل 35.70 جنيه، فيما ارتفع سعر الكرتونة إلى 428.4 جنيه.

2.25 جنيه ارتفاعًا في سعر خبز فينو ريتش بيك 

وارتفع سعر خبز هامبرجر بالسمسم إلى 20 جنيهًا مقابل  17.65 جنيه، وسعر الكرتونة إلى 106.5 جنيه.

وارتفع سعر خبر فينو بالسمسم 4 قطع  إلى 20 جنيهًا مقابل 17.65 جنيه، وسعر الكرتونة إلى 106.5 جنيه.

وارتفع سعر خبز فينو أبيض سادة 4 قطع  إلى 20 جنيهًا مقابل  17.65 جنيه، وسعر الكرتونة إلى 106.5 جنيه.

3.5 جنيه ارتفاعًا في سعر خلطة بانية ريتش بيك 

وارتفع سعر خلطة بانية ناعمة/ كرسبي/ بانيه حار ريتش بيك إلى 35 جنيهًا مقابل 31.5 جنيه، وسعر الكرتونة إلى 378 جنيهًا. 

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تطبيق الزيادة على أسعار منتجات ريتش بيك في الأسواق

يشار إلى أن  الأسعار الجديدة لمنتجات ريتش بيك طبقت منذ نوفمبر الماضي على المنتجات التي وردت للسلاسل الغذائية والمحال التجارية، ومن ديسمبر الجاري على المنتجات الطازجة والتي وردت خلال الشهر الجاري.

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