أبرزها الألبان والمربي، ارتفاع جديد في أسعار 8 منتجات في الأسواق

أعلن عدد من شركات إنتاج السلع الغذائية قوائم أسعار منتجاتهم الجديدة بزيادات متفاوتة تراوحت من جنيه إلى 35 جنيهًا، وذلك بمقارنة أسعار المنتجات بسعرها السابق، وشملت المنتجات المعلن أسعارها بزيادة جديدة تطبق من ديسمبر الجاري؛ الشوكولاتة والمربي والمعلبات ومنتجات الألبان والتونة والبيف وعسل نحل واللانشون.

ارتفاع أسعار شوكولاته جالكسي في ديسمبر الجاري

وأعلنت شركة جالكسي تطبيق زيادة في أسعار منتجاتها، ورفعت الشركة سعر شوكولاته جالكسي وزن 36 جرامًا إلى 25 جنيهًا مقابل 17.5 جنيه سعرها السابق، أي بزيادة قدرت 7.5 جنيه.

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15 جنيهًا ارتفاعًا في سعر جالكسي وزن 90 جرامًا في الأسواق

ورفعت الشركة شوكولاته جالكسي وزن 90 جرامًا إلى 55 جنيهًا مقابل 40 جنيهًا سعرها السابق، أي بزيادة قدرت 15 جنيهًا.

قائمة أسعار شوكولاته جالكسي الجديدة بعد تطبيق الزيادة في ديسمبر

وعن أسعار شوكولاته جالكسي الجديدة بعد تطبيق الزيادة، فجاءت كالتالي:

قائمة أسعار فيتراك بزيادة جديدة بدءً من ديسمبر

وكما أعلنت الشركة المنتجة لمنتجات فيتراك قائمة أسعار منتجاتها بزيادة جديدة بدءً من ديسمبر، وشملت المربى وعسل النحل والعصائر، وجاءت قائمة أسعار فيتراك كالتالي:

قائمة أسعار فيتراك بزيادة جديدة بدءً من ديسمبر، فيتو

أسعار منتجات فيتراك الأخرى بعد الزيادة في ديسمبر الجاري

وعن أسعار منتجات فيتراك الأخرى بعد الزيادة في ديسمبر الجاري، فجاءت كالتالي:

قائمة أسعار فيتراك بزيادة جديدة بدءً من ديسمبر، فيتو

قوائم أسعار منتجات شركة أمريكانا بزيادات جديدة خلال ديسمبر الجاري

وأعلنت شركة أمريكانا قوائم أسعار منتجاتها بزيادات جديدة خلال ديسمبر الجاري، وجاءت أسعار منتجات أمريكانا جملة كالتالي:

بلغ سعر علبة فول أمريكانا سادة وزن 400 جرام نحو 12.63 جنيه.

أمريكانا فول زيت لمون وكمون وزن 400 جرام بسعر 14.46 جنيه.

أمريكانا حمص مسلوق وزن 400 جرام بسعر 19.92 جنيه.

أمريكانا ذروة حلو وزن 330 جرامًا بسعر 30.32 جنيه.

أمريكانا فاصوليا بيضاء وزن 400 جرام بسعر 19.53 جنيه.

أسعار تونة أمريكانا بعد الزيادة جملة خلال ديسمبر

أمريكانا تونة قطع وزن 140 جرامًا بسعر 31.56 جنيه.

أمريكانا تونة مفتتة عادي / حار وزن 140 جرام بسعر 21.34 جنيه.

أمريكانا تونة قطع وزن 170 جرامًا بسعر 39.06 جنيه.

أمريكانا تونة مدخن شرائح عادي/ ليمون وفلفل/ حار وزن 120 جرامًا بسعر 49.06 جنيه.

أمريكانا تونة شرائح لحم أبيض وزن 120 جرامًا زيت عباد شمس بسعر 49.06 جنيه.

أسعار كاند بيف جملة بعد الزيادة في ديسمبر الجاري

كاند بيف الأصلي وزن 200 جرام بسعر 28.75 جنيه.

كاند بيف الأصلي وزن 340 جرامًا بسعر 38.13 جنيه.

كاند بيف الذهبية وزن 340 جرامًا بسعر 27.71 جنيه.

أسعار لانشون أمريكانا جملة بعد الزيادة في ديسمبر الجاري

لانشون دجاج وزن 200 جرام بسعر 26.46 جنيه.

لانشون دجاج وزن 340 جرامًا بسعر 36.88 جنيه.

لانشون لحم وزن 340 جرامًا بسعر 41.46 جنيه

أسعار مشروم أمريكانا جملة بعد الزيادة في ديسمبر الجاري

أمريكانا مشروم كامل وزن 400 جرام بسعر 41.56 جنيه.

أمريكانا مشروم كامل وزن 800 جرام بسعر 82.33 جنيه.

أمريكانا مشروم قطع وزن 400 جرام بسعر 36.22 جنيه.

أمريكانا مشروم قطع وزن 800 جرام بسعر 73.23 جنيه.

قائمة أسعار منتجات الشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان بدءً من ديسمبر الجاري، فيتو

8.5 جنيهات زيادة في سعر اللبن والجبنة و497 جنيهًا في اللبنة

وأعلنت الشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان قائمة أسعار منتجاتها بدءً من ديسمبر الجاري، بزيادة من 5 جنيهات إلى 8.5 جنيه في بعض منتجات الألبان الأقل من كيلو وشملت اللبن والجبنة، وبزيادة تتراوح من 172 جنيهًا إلى 497 جنيهًا في سعر اللبنة وزن من 5 إلى 10 كيلو:

4 جنيهات ارتفاعًا في أسعار العصير بدءً من ديسمبر

كما رفعت الشركة أسعار منتجاتها من العصير بزيادة من جنيه إلى 4 جنيهات.

قائمة أسعار منتجات الشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان بدءً من ديسمبر الجاري

وعن قائمة أسعار منتجات الشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان بعد تطبيق الزيادة في 2 ديسمبر الجاري، فجاءت كالتالي:

قائمة أسعار منتجات الشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان بدءً من ديسمبر الجاري، فيتو

قائمة أسعار الكاتشب والمايونيز هاينز في ديسمبر

كما أعلنت الشركة المنتجة لكاتشب ومايونيز هاينز قوائم أسعار منتجاتها الجديدة التي طبقت في ديسمبر الجاري، وجاءت قائمة أسعار الكاتشب والمايونيز هاينز، كالتالي:

قائمة اسعار الكاتشب والمايونيز هاينز في ديسمبر، فيتو

قائمة اسعار الكاتشب والمايونيز هاينز في ديسمبر، فيتو