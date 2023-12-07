أخبار الرياضة اليوم.. الأهلي يطلب ردا عاجلا بشأن مخالفة بيراميدز للوائح الفيفا.. والزمالك يبرم عقدا رسميا لمعتمد جمال

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة على الصعيدين المحلي والعالمي التي نشرها القسم الرياضي في فيتو، وجاء أبرزها كالتالي:

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة شباب بلوزداد غدًا الجمعة في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

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وقع مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب عقودًا رسمية مع معتمد جمال لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بصورة مؤقتة في الفترة الحالية، خلال الجلسة التي عقدها المجلس مع المدير الفني اليوم.

وقام مجلس الإدارة بالتنسيق مع أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة، بإبرام عقد مناسب وتقدير المدير الفني بالشكل الذي يليق بما يقدمه مع الفريق.

الدوري السعودي، فاز فريق ضمك على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة)، ضمن لقاءات الجولة 16 من الدوري السعودي.

واستطاع طارق حامد أن يحرز الهدف الثالث لضمك من تسديدة صاروخية في مرمى جروهي بالدقيقة 46.

أرسل النادي الأهلي مذكرة اليوم الخميس إلى اتحاد الكرة يطلب فيها ردا عاجلا بخصوص ما جرى من مخالفة للوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، بخصوص الواقعة التي جرت ضمن مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الموسم الماضي بملعب الدفاع الجوي يوم 23-7-2023.

وشدد الأهلي في مذكرته المتكاملة على ضرورة الرد العاجل والإفادة بما تم من بهذا الخصوص، لاتخاذ ما يراه مناسبًا لحفظ الحقوق الأدبية للنادي واللاعب حسين الشحات.

دوري أبطال إفريقيا، ينتظر أحمد عبد القادر لاعب الأهلي عرضا سعوديا للرحيل عن القلعة الحمراء في ميركاتو الصيف القادم.

وعلمت فيتو أن اللاعب كلف وكيل أعماله لإحضار عرضا جيدا نهاية الموسم الحالي للرحيل عن القلعة الحمراء.

دعم جوسلين جورفينيك، المدير الفني لفريق نانت، لاعبه الدولي المصري مصطفى محمد، قبل المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

وينتظر فريق نانت بقيادة مهاجمه مصطفى محمد مواجهة نارية أمام باريس سان جيرمان، يوم السبت المقبل، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الفرنسي.

وتعرض مصطفى محمد لانتقادات واسعة من الصحف الفرنسية، بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، وعدم تسجيله لأي أهداف منذ أكثر من شهر مع فريقه نانت.

نشرت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، تقريرًا تحدثت فيه عن أسباب تراجع نتائج فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، في الفترة الأخيرة.

ولم يحقق مانشستر سيتي الفوز في آخر 4 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج، وتراجع إلى المركز الرابع في جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن المتصدر آرسنال.

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، عن بيع حصة من أسهمه المملوكة لمؤسسة قطر للاستثمارات الدولية.

وكان الملاك القطريون قد استحوذوا على النادي الباريسي في صيف 2011 وقادوا فريق كرة القدم للفوز بـ 30 لقبا محليا من أصل 48 بطولة منذ تأسيس النادي في عام 1970.

كأس العالم للأندية، كشفت تقارير صحفية مصير البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق يوم 12 ديسمبر الحالي في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد تواجده في قائمة فريقه.

وشهدت قائمة مانشستر سيتي، عودة كيفين دي بروين بعد طول غياب بسبب الإصابة، حيث لم يلعب مع السيتي منذ تعرضه لإصابة في أوتار الركبة في افتتاح الموسم الحالي وخضع لعملية جراحية.

وجه الجزائري رياض محرز لاعب أهلي جدة السعودي، رسالة إلى مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بعد استبعاده من قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023.

وخرج رياض محرز من القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لحساب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر والمغربي أشرف حكيمي والنيجيري فيكتور أوسيمين.

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