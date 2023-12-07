ذا أتلتيك تكشف أسباب تراجع نتائج مانشستر سيتي

نشرت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، تقريرًا تحدثت فيه عن أسباب تراجع نتائج فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، في الفترة الأخيرة.

ولم يحقق مانشستر سيتي الفوز في آخر 4 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج، وتراجع إلى المركز الرابع في جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن المتصدر آرسنال.

وتعادل مانشستر سيتي 4/4 مع تشيلسي ثم 1/1 مع ليفربول وكلاهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم فاز 3/2 على لايبزيغ الألماني بدوري أبطال أوروبا قبل أن يتعادل مجددًا وهذه المرة مع توتنهام 3/3 في الدوري الإنجليزي الممتاز وتلاها الخسارة 0/1 أمام أستون فيلا في البريميرليج أيضًا.

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أسباب تراجع نتائج مانشستر سيتي

وبحسب الصحيفة، فقد غير مانشستر سيتي بالفعل جوهر الفريق، بسبب الإصابات أو الإيقاف أو سوق الانتقالات، ما أفقده الكثير هذا الموسم، خاصة اللاعبين الذين كانوا سبب النجاح في السنوات الأخيرة، وليس أقلها ثلاثية 2022/2023.

ولعب لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين 20 دقيقة طوال هذا الموسم، ولم يلعب جون ستونز أكثر من ذلك بكثير، وتم إيقاف رودري 4 مباريات، ورحل إلكاي جوندوجان ورياض محرز في الصيف.

ووفقًا لـ"ذا أتلتيك" فإن هذا الأمر يبدو السبب الأول في تراجع مانشستر سيتي هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي كان يسيطر على المباريات بفضل لاعبين مثل جريليش ورياض محرز وجوندوجان وستونز ورودري، لاتخاذ القرارات الصحيحة، ولعب التمريرة الآمنة وإعادة تدوير الكرة.

وأوضحت أن مانشستر سيتي لديه لاعبون مثل فيل فودين وجوليان ألفاريز وجيريمي دوكو وكلهم يحاولون الاندماج مع إيرلينج هالاند.

ورغم أن جميع هؤلاء اللاعبين رائعون إلا أنهم جميعًا لاعبون مباشرون، فسيلعبون بطريقة مباشرة أكثر، ولكن ليس دائمًا بطريقة مضمونة، ويظهر هذا الأمر أمام الفرق القوية.

وأوضحت "ذا أتلتيك "إن فرق المدرب بيب جوارديولا ليست مهيأة لهذا الأمر لأن المدرب الإسباني يميل للسيطرة قدر الإمكان، حتى لو كان ذلك لا يتناسب مع طبيعة اللاعبين الموجودين تحت تصرفه.

تتعرض جميع الفرق للإصابات، ويحظى مانشستر سيتي بتعاطف أقل من أي فريق آخر بسبب سمعته كفريق ينفق الكثير، لكن الأمر في مانشستر سيتي فقد لاعبين مؤثرين على طريقة لعبه.

ويفتقد مانشستر سيتي لاعب الوسط دي بروين بسبب إصابة تعرض لها في أغسطس الماضي، وهو الذي كان أحد أهم لاعبي الفريق عندما حصد ثلاثية الموسم الماضي.

وتعرَّض عدد كبير من لاعبي مانشستر سيتي للإصابات هذا الموسم أبرزهم إيرلينج هالاند وجريليش وجون ستونز وبرناردو سيلفا وحتى الحارس إيدرسون مورايس.

وتأثر مانشستر سيتي بغياب رودري الذي يمثل "وحدة تحكم" لكن ليس له بديل.

وقال جوارديولا بعد الخسارة أمام أستون فيلا: "رودري لاعب مهم بكل تأكيد، لكن في غيابه علينا إيجاد طريقة للفوز".

وبعد فوز وولفرهامبتون على مانشستر سيتي 2/1 في نهاية سبتمبر، كان مدربهم جاري أونيل صريحًا بشأن حقيقة أن مهمة فريقه أصبحت أسهل نظرًا لغياب رودري الموقوف.

وعندما ذهب مانشستر سيتي إلى آرسنال في نهاية الأسبوع التالي، غير جوارديولا أسلوبه بالكامل للمساعدة في سد الفجوة، حيث دعم وسط الملعب باللاعبين بشكل فعال لإبقائه تحت السيطرة قدر الإمكان.

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