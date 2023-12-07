الخميس 07 ديسمبر 2023
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رياضة

مدرب نانت قبل مواجهة سان جيرمان: مصطفى محمد مهاجم خطير وسيعود للتهديف

مصطفى محمد، فيتو
مصطفى محمد، فيتو

دعم جوسلين جورفينيك، المدير الفني لفريق نانت، لاعبه الدولي المصري مصطفى محمد، قبل المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

وينتظر فريق نانت بقيادة مهاجمه مصطفى محمد مواجهة نارية أمام باريس سان جيرمان، يوم السبت المقبل، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الفرنسي.

وتعرض مصطفى محمد لانتقادات واسعة من الصحف الفرنسية، بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، وعدم تسجيله لأي أهداف منذ أكثر من شهر مع فريقه نانت.

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تصريحات مدرب نانت عن مصطفى محمد

وقال جوسلين جورفينيك مدرب نانت في تصريحات نقلتها صحيفة “أكسام” التركية: مصطفى محمد مهاجم خطير وسجل العديد من الأهداف العام الماضي وهذا العام، ويمتلك العديد من نقاط القوة يجب أن نبرزها ليستعيد اللاعب مستواه مرة أخرى.

ويعتلي باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد نانت في المركز التاسع برصيد 18 نقطة.

مقتل مشجع نانت بعد طعنه

أعلن نادي نانت الفرنسي الذي يحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، عن مقتل أحد مشجعيه طعنا، قبل مواجهة فريق نيس، السبت الماضي، في الدوري الفرنسي، في صدمة كبيرة ومفجعة للجماهير.

وأوضح نادي نانت في بيان أن الضحية عمره 31 عاما وتعرض للطعن في الظهر وتم نقله للمستشفى في حالة خطيرة، ثم توفي لاحقا.

وأشار نيس، الذي أعرب عن تعازيه لأسرة الضحية، إلى أن النيابة الفرنسية فتحت تحقيقا في الواقعة الدموية.

ووفقا لصحيفة (ليكيب) الفرنسية فإن الضحية كان عضوا في رابطة مشجعين وأن منفذ الهجوم هو على الأرجح سائق سيارة كانت تقل عددا من جماهير نيس.

وانتهت المباراة بفوز نانت (1-0)، ليمنى نيس بأول هزيمة له في الدوري هذا الموسم.

وسجل هدف نانت في شباك نيس اللاعب فلوران موليت في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول.

 

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