الخميس 07 ديسمبر 2023
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رياضة

الزمالك يوقع عقدا رسميًا مع معتمد جمال لتدريب الفريق مؤقتًا

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

وقع مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب عقودًا رسمية مع معتمد جمال لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بصورة مؤقتة في الفترة الحالية، خلال الجلسة التي عقدها المجلس مع المدير الفني اليوم.

معتمد جمال مدرب الزمالك 

وكشف بيان رسمي لنادي الزمالك، أن ذلك يأتي في ظل ثقة مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب في قدرات معتمد جمال، وتقديرًا لنجاحاته مع الفريق في الفترة الماضية، بعد قيادة الزمالك للفوز في عدة مباريات مهمة سواء في كأس مصر أو مسابقة الدوري المصري وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لاسيما وأنه كان يعمل الفترة الماضية دون إبرام عقد رسمي مع النادي.

وقام مجلس الإدارة بالتنسيق مع الكابتن أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة، بإبرام عقد مناسب وتقدير المدير الفني بالشكل الذي يليق بما يقدمه مع الفريق.

وشهدت الجلسة حضور كل من كابتن حسين لبيب رئيس النادي والكابتن أحمد سليمان وهاني برزي ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء المجلس، وعبد الواحد السيد مدير الكرة.

ومن ناحيته عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب النادي استعدادًا للقاء ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت الجلسة حديثا مطولا من المدير الفني حول أهمية مباراة ساجرادا الأنجولي، وضرورة تحقيق الفوز لوضع قدمًا في الدور المقبل من البطولة.

وأكد المدير الفني عدم وجود بديل عن الفوز خلال مباراة بطل أنجولا، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على نفس الوتيرة التي يسير بها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ويدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إراحة بعض اللاعبين في مباراة ساجرادا الأنجولي المقبلة. 

ويفكر معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني في إراحة شيكابالا ودونجا في مباراة ساجرادا في ظل ضغط المباريات.

وكشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف مشاركة يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق من مباراة ساجرادا. 

وأكد الجهاز الفني على جاهزية أوباما للمشاركة في مباراة ساجرادا المقرر لها يوم السبت المقبل بعد تعافي اللاعب من الإصابة. 

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، لمواجهة فريق ساجرادا الأنجولي يوم السبت المقبل، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي

 تقام مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعات الكونفدرالية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي

تنقل مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري للبطولة.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية في الجولة الثانية لدور المجموعات.

الزمالك وساجرادا الأنجولي

 وكان نادي الزمالك، قد تلقى خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يفيد بتعديل موعد مباراة ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتقام يوم السبت الموافق التاسع من ديسمبر، في تمام الساعة السادسة على ملعب السلام، بدلًا من إقامتها يوم الأحد 10 ديسمبر الجاري.

يأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتقديم موعد المباراة لمدة 24 ساعة بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التليفزيوني.

تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 

وتلقى نادي الزمالك خطابًا رسميا من رابطة الأندية يفيد بتأجيل مباراة الفريق الكروي الأول أمام الاتحاد السكندري التي كان مقررا  لها غدًا الخميس، في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، لأجل غير مسمى.

ويأتي قرار تأجيل لقاء الاتحاد السكندري بناء على طلب نادي الزمالك، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتعديل موعد مباراة الأبيض أمام  ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتقام يوم السبت الموافق التاسع من ديسمبر، في تمام الساعة السادسة على ملعب السلام، بدلًا من إقامتها يوم الأحد 10 ديسمبر الجاري.

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