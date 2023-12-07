باريس سان جيرمان يبيع رسميا حصة من أسهمه لشركة أمريكية

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، عن بيع حصة من أسهمه المملوكة لمؤسسة قطر للاستثمارات الدولية.

وكان الملاك القطريون قد استحوذوا على النادي الباريسي في صيف 2011 وقادوا فريق كرة القدم للفوز بـ 30 لقبا محليا من أصل 48 بطولة منذ تأسيس النادي في عام 1970.

بيان باريس سان جيرمان

وكشف باريس سان جيرمان عبر بيان نشره في موقعه الرسمي، إلى توقيع شراكة استراتيجية مع مجموعة أركتوس الأمريكية التي حصلت على حصة قليلة من أسهم النادي.

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وأضاف باريس سان جيرمان: "سيذهب الاستثمار من أركتوس نحو تنمية عمليات النادي وأيضًا دعم المبادرات العقارية الاستراتيجية له، بما في ذلك ما يتعلق بملعبه ومراحل التطوير المستقبلية لمركز التدريب الرائد عالميًا في بواسي في ضواحي باريس".



وسبق لشركة أركتوس التي تتخذ من مدينة دالاس الأمريكية مقرًا لها، ان استثمرت في أكثر من 20 مؤسّسة رياضية محترفة حول العالم، في رياضات البيسبول، كرة السلة، الهوكي، الفورمولا 1 وأكثر من ناد لكرة القدم في أوروبا.



وتابع البيان: "ستقدّم أركتوس أيضًا خدمات وخبرات ورؤى استراتيجية تهدف إلى مساعدة النادي على تحقيق طموحاته".



وأردف: "يشمل ذلك الحفاظ على النمو الملحوظ الذي حققته شركة قطر للاستثمارات الرياضية حتى الآن في باريس سان جيرمان، ومواصلة التوسّع الدولي للنادي في أسواق جديدة، بما في ذلك أمريكا الشمالية، وإشراك المشجعين الجدد والحاليين عبر المناطق الجغرافية، والتعاون لاستكشاف فرص الاستثمار الرياضي في جميع أنحاء العالم".



وقال باريس سان جيرمان، إن الشركة لن يكون لها أي تأثير على الأمور الفنية على أرض الملعب وما يخص تشكيلة الفريق التي تضمّ كيليان مبابي الفائز بكأس العالم 2018 ووصيف 2022.

تعليق ناصر الخليفي

من جهته، قال رئيس النادي ناصر الخليفي: "يُعدّ اليوم علامة فارقة مهمة في تاريخ باريس سان جيرمان، وسيساهم بشكل كبير في استمرار النجاح والنمو لنادينا العظيم".



وكان ناصر الخليفي شرح في نوفمبر 2022 لصحيفة "فايننشال تايمز" أنه دخل في مفاوضات مع عدة مستثمرين لبيع ما يصل إلى 15% من النادي.



من جانبها كشفت شبكة راديو "مونت كارلو" الفرنسية، أن الشركة الأمريكية استحوذت على 12.5% من أسهم النادي الباريسي.

وأضافت أنه من المحتمل أن تصل القيمة الإجمالية لأصول النادي إلى 4.25 مليار يورو.

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