موقف دي بروين من المشاركة في كأس العالم للأندية بعد تواجده بقائمة السيتي

كأس العالم للأندية، كشفت تقارير صحفية مصير البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق يوم 12 ديسمبر الحالي في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد تواجده في قائمة فريقه.

وشهدت قائمة مانشستر سيتي، عودة كيفين دي بروين بعد طول غياب بسبب الإصابة، حيث لم يلعب مع السيتي منذ تعرضه لإصابة في أوتار الركبة في افتتاح الموسم الحالي وخضع لعملية جراحية.

وكشفت شبكة "مانشستر إيفينينج نيوز" أن دي بروين سيسافر مع بعثة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية، وسميثل الفريق كقائد، لكن لن يشارك في البطولة، خاصة بعدما سبق وأعلن اللاعب وبيب جوارديولا المدير الفني بأن النجم البجيكي لن يعود للمشاركة مع الفريق إلا في شهر يناير القادم.

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وأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قائمة الفريق التي تخوض منافسات كأس العالم للأندية لعام 2023 والتي تقام في المملكة العربية السعودية، حيث ينتظر بطل أوروبا مواجهة الفائز من مواجهة أوراوا ريد دياموندز وليون المكسيكي في نصف النهائي.

وشهدت القائمة التي اختارها الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عودة نجم الفريق البلجيكي كيفين دي بروين، بعد الشفاء من الإصابة، حيث سيتواجد رفقة الفريق الإنجليزي في البطولة.

قائمة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

وضمت قائمة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2023 كلا من:

حراسة المرمى: إيدرسون - أورتيجا - كارسون.

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - جون ستونز - ناثان اكي - اكانجي - جفارديول - جوميز.

خط الوسط: كالفين فيليبس - كوفاشيتش - رودري - كيفن دي بروين - برناردو سيلفا - ماتيوس نونيز - ريكو لويس.

خط الهجوم: فيل فودين - أوسكار بوب - ألفاريز - جيرمي دوكو - جاك جريليش - إيرلينج هالاند.

ومن المقرر أن يواجه اتحاد جدة نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية" في الدور التمهيدي من مونديال الأندية، وفي حال فوز الفريق السعودي أمام نظيره النيوزلندي، سيواجه الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر الجاري.

يذكر أن صافرة انطلاق منافسات كأس العالم للأندية والمقامة في المملكة العربية السعودية ستكون بين الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الأندية المشاركة في منافسات كأس العالم للأندية 2023

1- نادي الاتحاد ( بطل الدوري السعودي)

2- نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي ( بطل أوقيانوسيا)

3- نادي ليون المكسيكي ( بطل قارة أمريكا الشمالية)

4- النادي الأهلي المصري ( بطل قارة إفريقيا)

5- نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ( بطل قارة أوروبا)

6- نادي أورأوا ريد دياموندز الياباني ( بطل قارة اسيا)

7- نادي فلومينينسي البرازيلي ( بطل قارة أمريكا الجنوبية)