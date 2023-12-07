محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك (صور)
التقى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، في ديوان عام المحافظة بوفد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة والسيد حسام المندوه أمين صندوق النادي والسيد هاني برزي عضو مجلس الإدارة.
ورحب محافظ الجيزة بوفد نادي الزمالك، مؤكدًا أن الزمالك هو احد القلاع الرياضية الكبيرة في مصر والشرق الأوسط موجها التهنئة لمجلس إدارة النادي علي ثقة الجمعية العمومية مؤكدًا أن المشهد في انتخابات الزمالك كان حضاريًا ومتميزا، متمنيا لهم التوفيق خلال المرحلة المقبلة.
وأكد اللواء أحمد راشد أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لنادي الزمالك الرياضي باعتباره صرحا رياضيا واجتماعيا يفخر به أبناء المحافظة ويعد متنفسا لهم لقضاء أوقات فراغهم وممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية والإجتماعية.
ومن جانبه وجه السيد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الشكر لمحافظ الجيزة على حسن الاستقبال، مشيدا بجهوده المتواصلة في كافة المجالات والتطور الذي شهدته المحافظة
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