علاج نسيان القرآن بعد حفظه

يشكو الكثيرون منا من النسيان وعدم تذكر بعض الأشياء المهمة ويتناسون أن القرآن الكريم تحدث عن النسيان في العديد من آيات وأن بعض السلف الصالح جرب مجموعة من الآيات القرآنية لعلاج النسيان وتم القضاء علي هذه الحالة تماما.

وخلال السطور التالية نستعرض معكم النسيان وأسبابه وعلاج نسيان القرآن بعد حفظه:

النسيان في القرآن الكريم

مادة (نسي) لغة تدل على أمرين: أحدهما: إغفال الشيء. الثاني: ترك شيء. فمن الأول: نسيت الشيء: إذا لم تذكره، نسيانًا. ومن الثاني: نسي فلان ما أمرته به، بمعنى ترك فعل ما أمرته القيام بفعله.

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ويطلق (النسيان) على ترك الإنسان ضبط ما استودع، إما لضعف قلبه، وإما عن غفلة، وإما عن قصد، حتى ينحذف عن القلب ذكره، يقال: نسيته نسيانًا. وسمي خلاف (الذكر) نسيانًا؛ لأن الناسي للشيء تارك له.

وإذا هُمز (نَساء) تغير المعنى إلى تأخير الشيء. والنسيئة: بيعك الشيء نساء، وهو التأخير. تقول: أنسأت. ونسأ الله في أجلك، وأنسأ أجلك: أخره وأبعده. وانتسؤوا: تأخروا، وتباعدوا. ونسأتهم أنا: أخرتهم.

عدد ذكر لفظ نسي في القرآن الكريم

ورد لفظ (نسي) في القرآن الكريم في (45) موضعًا، ورد في اثنين وأربعين (42) منها بصيغة الفعل، من ذلك قوله عز وجل: {واذكر ربك إذا نسيت} (الكهف:24)، وورد في ثلاثة مواضع -وكلها في سورة مريم- بصيغة الاسم: أولها وثانيها وردا في قوله تعالى: {يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا} (مريم:23). وثالثهما ورد في قوله عز وجل: {وما كان ربك نسيا} (مريم:64).

معنى النسيان في القرآن الكريم

النسيان في لسان العرب يكون التركَ عمدًا، ويكون ضدَ الذكر". وهذان الوجهان العربيان جاءا في القرآن الكريم: نسيان ترك، ونسيان سهو.

الأول: النسيان بمعنى الترك، من ذلك قول الحق سبحانه: {ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما} (طه:115) قوله: {فنسي} أي: فترك عهدي.

ومن هذا القبيل قوله تبارك وتعالى: {نسوا الله فنسيهم} (التوبة:67)، أي: تركوا طاعة الله تعالى والإيمان بما جاء به رسوله.

ومنه أيضًا قوله سبحانه: {ولا تنسوا الفضل بينكم} (البقرة:237)،.

وبحسب هذا المعنى جاء قوله عز وجل: {فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم} (السجدة:14)

ومنه أيضًا قوله تعالى: {ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم} (الحشر:19)

ومنه قوله سبحانه: {واذكر ربك إذا نسيت} (الكهف:24)،

ومن هذا الباب أيضًا قوله سبحانه: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} (البقرة:286).

الثاني: النسيان خلاف الذكر، من ذلك قول الباري تعالى: {فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره} (الكهف:63)، أي: لم يذكر صاحب موسى أن يخبره بالحوت، الذي جعله الله علامة على وجود الخضر عليه السلام، وأخبر صاحب موسى أن عدم ذكره لذلك إنما كان مرده إلى الشيطان.

ومن ذلك قوله تعالى: {قال لا تؤاخذني بما نسيت} (الكهف:73).

ومنه أيضًا قوله عز وجل: {سنقرئك فلا تنسى} (الأعلى:6)،فالآية إخبار من الله سبحانه نبيه عليه الصلاة والسلام أنه يعلمه هذا القرآن، ويحفظه عليه، فلا ينساه، إلا ما شاء الله أن يرفعه وينسخه، فـ (لا) في الآية نافية، وليست ناهية.

أسباب النسيان

الخطأ والنسيان من صفات بني آدم، ولذلك رفع الله عن هذه الأمة المؤاخذة بها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وحسنه النووي

وقال الله جل وعلا: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا.[البقرة:286]

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: قد فعلت. رواه مسلم عن سعيد بن جبير.

وقد روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن، كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت.

ومن أسباب النسيان أيضًا المعاصي، قال الإمام الشافعي يرحمه الله:

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي

وأخبرني بأن العلم نـــــــــــور ونور الله لا يؤتـاه عاصــــــي

وقد لُبَّس على النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة بسبب معصية أحد المأمومين، ففي مسند أحمد عن زائدة قال: صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فقرأ بالروم فتردد في آية، فلما انصرف، قال: إنه يلبس علينا القرآن، إن أقوامًا منكم يُصلون معنا لا يُحسنون الوضوء! فمن شهد الصلاة معنا فليُحسن الوضوء. وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط.

السلف الصالح وعلاج النسيان من القرآن الكريم

برغم أنه لم يرد دليل من الكتاب أو السنة لعلاج النسيان إلا أنه على من يعاني من ضعف الذاكرة يوميًا قراءة آيات معينة من القرآن الكريم، وهذا راجع لتجربة البعض وحدث لهم أثر طيب.

قال تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ «الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ» صدق الله العظيم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ «إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ» صدق الله العظيم.

«رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ» صدق الله العظيم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ «قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي» صدق الله العظيم.

«اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ» صدق الله العظيم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ» صدق الله العظيم.

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان..

يعاني كثيرون من ضعف الذاكرة والنسيان خاصة كبار السن ومن حكمة الله سبحانه أن من يحفظ القرآن لا يصاب بمرض الزهايمر أو ضعف الذاكرة، وهناك بعض السور التي تساعد على تقوية الذاكرة وعلاج النسيان، لذلك نوهت الإفتاء إلى أن “ أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان” هي يس:

وأكد الدكتور محمد وسام امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال رده على سؤال “ أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان ”عبر البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية على موقع الفيس بوك أن أفضل سورة لعلاج النسيان هي سورة يس لأن يس لما قرأت له.

وأضاف أن فضل سورة يس عظيم فيها قضاء الحوائج وصلاح الأحوال وكلما أكثر الإنسان من قراءتها كلما فتحت له الأبواب فعلى كل مسلم قراءة سورة يس لكل حاجة تعل له ولكل مطلب تريده فهي تحوي الكثير من الأسرار والبركة.

علاج نسيان حفظ القرآن الكريم

هناك عدد من الوسائل يتم بها علاج النسيان بالقرآن الكريم ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:

– إخلاص النية لله تعالى كما قال في محكم التنزيل: “وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة “البينة 5.

– أن يختار الصحبة الصالحة من حملة القرآن الكريم لأن الحافز المشترك بينهم هو القرآن الكريم. وكذلك هو ما جبلوا عليه منذ نعومة أظفارهم، وحفظوا القرآن وتعلموه على يد معلم حافظ للقرآن الكريم ومتقن له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم” المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل”.

– المحافظة على الحفظ من مصحف واحد أو طبعة واحدة، لأن تكرار النظر من نسخة واحدة يثبت الصورة الذهنية أكثر لدى القارئ للقرآن الكريم ويكون بذلك حاضر الذهن.

– لابد من تفهم ومعرفة تفسير الآيات قبل حفظها حتى لا ينسي الشخص المعنى الحقيقي للآية الكريمة أو السورة القرآنية.

– الاستماع الدائم للقرآن الكريم عن طريق إذاعة القرآن الكريم أو شرائط كاسيت أو التلفاز

أو غيرها من الوسائل التكنولوجية الحديثة، والتكرار خلف القارئ بتركيز مما يؤثر على إتقان القرآن الكريم وحفظه بسهولة وسرعة.

– لابد أن يصلى الإنسان قيام الليل مع ترتيل القرآن ترتيلًا كما قال الله تعالى: ” تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفًا وطمعًا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون” السجدة: 16-17.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم” عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. وقربة إلى الله تعالى، ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات”.