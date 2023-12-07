الخميس 07 ديسمبر 2023
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رياضة

الدوري السعودي، الحزم يفوز على الفتح 0/2

الحزم يفوز على الفتح
الحزم يفوز على الفتح 0/2، فيتو

الدوري السعودي، حقق فريق الحزم الفوز على ضيفه الفتح بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي الحزم، ضمن لقاءات الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل هدفي الحزم في مرمى الفتح، برونز فيانا في الدقيقة 5، أنطونيو خوسي دي كارفالهو من ضربة جزاء في الدقيقة 14.

وبهذه النتيجة، يرفع فريق الحزم رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن عشر (الأخير)، بينما يتجمد رصيد فريق الفتح عند النقطة 24 في المركز السابع.

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طارق حامد يقود ضمك للفوز على اتحاد جدة

الدوري السعودي، فاز فريق ضمك  على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة)، ضمن لقاءات الجولة 16 من الدوري السعودي.

وباغت فريق ضمك دفاع اتحاد جدة بهدف مبكر في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول عن طريق جورج كيفين.

وأصيب لويز فيليبي مدافع اتحاد جدة في أول 15 دقيقة من المباراة وتم استبداله وتشير التقارير الأولية غيابه عن كأس العالم للأندية.

وتعادل عبد الرازق حمد الله لاتحاد جدة مع نهاية الشوط الأول بالدقيقة 5+45 من ركلة جزاء.

وعاد جورج كيفين لإحراز هدف التقدم لضمك في الدقيقة 7+45.

واستطاع طارق حامد أن يحرز الهدف الثالث لضمك من تسديدة ضاروخية في مرمى جروهي بالدقيقة 46.

 

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