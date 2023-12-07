غدا... الجيزة تنظم بطولة للوشو كونج فو

تنظم محافظة الجيزه بطولة للوشو كونج فو بقيادة مصطفى حسن رئيس منطقة الجيزة، ودعاء حبوب الرئيس التنفيذي للمنطقة.

ومن المقرر أن تنطلق غدا الجمعة بنادي طلائع الجيش المؤهلة لبطولة الجمهورية التي سوف تقام بمحافظه بورسعيد الموافق ٢٠ ديسمبر الجارى بالمدينة الرياضية.

ويشارك عدد هيئات محافظة ١٩ ناديا، على رأس القائمة نادي كهرباء غرب القاهرة المشارك بعدد ٣٥ لاعبا تحت قيادة رئيس الجهاز الفني للفريق الكابتن حاتم منصور والمدير الفني الكابتن مي عادل والمدربين العام لجميع المراحل كل من الكابتن ياسمين رائد والكابتن احمد مصطفى والكابتن محمد فوزى والكابتن أحمد فكرى والكابتن أحمد مختار.



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أسماء الأندية المشاركة في بطولة الوشو كونغ فو

وفي هذا الإطار بدأ نادي كهرباء غرب القاهرة بتجهيز الفريق على اعلى مستوى فني ويليه النوادي المشاركة في البطولة والتي بدأت استعداداتها للبطولة برفع درجة تاهيل لاعبيها وفقا للترتيب التنازلي كالاتى:



نادى حدائق الاهرام بعدد ٢٩ لاعبا، ونادي ناصر الرياضى بـ ٢٧ لاعبا، ونادي العربى ٢٦ لاعبا، ونادي الهرم بـ ٢١ لاعبا، ونادي الطالبية بـ ١٨ لاعبا ونادي الترسانة الرياضى بـ ١٨ لاعبا ومركز الصفا للتنمية بـ ١٧ لاعبا، ومركز شباب نزلة البطران بـ ١٦ لاعبا، ومركز شباب الجيزة بـ ١٣ لاعبا ونادى التعاون للبترول ب ١١ لاعبا ونادي ابوالوليد ب ٧ لاعبين، ومركز شباب المنيرة بـ٥ لاعبين

ومركز شباب البراجيل بـ ٥ لاعبين، ومركز شباب الحي السادس بـ ٣ لاعبين، ثم مركز شباب الكوم الأحمر ٢ لاعب والمشابك بلاعب واحد.