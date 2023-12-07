الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

غدا... الجيزة تنظم بطولة للوشو كونج فو

الاتحاد العام للوشو
الاتحاد العام للوشو كونغ فو، فيتو

تنظم محافظة الجيزه بطولة للوشو كونج فو بقيادة  مصطفى حسن رئيس منطقة الجيزة، ودعاء حبوب الرئيس التنفيذي  للمنطقة.

 ومن المقرر أن تنطلق غدا الجمعة بنادي طلائع الجيش المؤهلة لبطولة الجمهورية التي سوف تقام بمحافظه بورسعيد  الموافق ٢٠ ديسمبر الجارى  بالمدينة الرياضية.

ويشارك عدد هيئات محافظة ١٩ ناديا، على رأس القائمة نادي كهرباء غرب القاهرة المشارك  بعدد ٣٥ لاعبا تحت قيادة رئيس الجهاز الفني للفريق الكابتن حاتم منصور والمدير الفني الكابتن مي عادل والمدربين العام لجميع المراحل كل من الكابتن ياسمين رائد والكابتن احمد مصطفى والكابتن محمد فوزى والكابتن أحمد فكرى والكابتن أحمد مختار.
 

Advertisements

أسماء الأندية المشاركة في بطولة الوشو كونغ فو

 

وفي هذا الإطار بدأ نادي كهرباء غرب القاهرة  بتجهيز الفريق على اعلى مستوى فني ويليه النوادي المشاركة في البطولة والتي بدأت استعداداتها للبطولة برفع درجة تاهيل لاعبيها وفقا  للترتيب التنازلي كالاتى:


نادى حدائق الاهرام بعدد ٢٩ لاعبا، ونادي ناصر الرياضى بـ ٢٧ لاعبا، ونادي العربى ٢٦ لاعبا، ونادي الهرم بـ ٢١ لاعبا، ونادي الطالبية بـ ١٨ لاعبا ونادي الترسانة الرياضى بـ ١٨ لاعبا ومركز الصفا للتنمية بـ ١٧ لاعبا، ومركز شباب نزلة البطران بـ ١٦ لاعبا، ومركز شباب الجيزة بـ ١٣ لاعبا ونادى التعاون للبترول ب ١١ لاعبا ونادي ابوالوليد ب ٧ لاعبين، ومركز شباب المنيرة بـ٥ لاعبين 
ومركز شباب البراجيل بـ ٥ لاعبين، ومركز شباب الحي السادس بـ ٣ لاعبين، ثم مركز شباب الكوم الأحمر ٢ لاعب والمشابك بلاعب واحد.

البابا تواضروس: القسوة اختراع بشري وأحد روافد الخطية

معهد بحوث الإلكترونيات يبحث فرص التعاون المشترك مع نادي أعضاء هيئة البحوث


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

احمد مصطفي الترسانة الهرم الجيزة الكوم الاحمر دائق الأهرام كهرباء غرب القاهره طلائع الجيش كونج فو محافظة الجيزة محافظة بورسعيد مركز شباب الحي السادس

مواد متعلقة

باريس سان جيرمان يبيع رسميا حصة من أسهمه لشركة أمريكية

كتائب القسام تستهدف ناقلتي جند لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الياسين

غرفة التطوير العقاري: وضع خريطة استثمارية جغرافية بالتعاون مع وزارة الإسكان

تحطم طائرة تابعة للجيش السعودي ومصرع طاقمها

الأكثر قراءة

أبو عبيدة يثلج الصدور بإحصائية هائلة عن خسائر إسرائيل خلال 72 ساعة

عراة يقتلون الواحد تلو الآخر.. الاحتلال يرتكب أبشع جريمة بحق 100 فلسطيني في غزة (فيديو)

صندوق النقد الدولي يحدد موعد استكمال المحادثات مع مصر لبحث زيادة القرض

ارتفاع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الخميس

أول رد من حملة فريد زهران على سخرية السوشيال ميديا من ضعف تمويل دعايتهم الانتخابية

سامح شكري يطالب بمنح السلطة الفلسطينية القدرة على حكم الضفة وغزة

ماذا قدم معتمد جمال مع الزمالك بعد توقيع عقد رسمي مؤقت؟

أحمد مكي يتعاون مع إسعاد يونس في عمل سينمائي جديد

Advertisements

منوعات

المزيد

رواج بنجر السكر، 10 معلومات هامة حول زراعته في المنيا (صور)

أول رد من حملة فريد زهران على سخرية السوشيال ميديا من ضعف تمويل دعايتهم الانتخابية

"عالم ما بعد الإسكندر المقدوني"، أحدث إصدارات هيئة الكتاب

نجوي إبراهيم تعلن شفاءها من مرض السرطان (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 7-12-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الخميس 7-12-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 7-12-2023 في السوق المحلي

أسعار الفاكهة اليوم، البرتقال البلدي يرتفع لـ 7 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مواجهات نارية بالجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علاج نسيان القرآن بعد حفظه

مانعة من عذاب القبر، الأحاديث الصحيحة في فضل سورة تبارك

بالأحاديث النبوية، ماذا تعرف عن نهر الكوثر

المزيد
الجريدة الرسمية