أبرز الأزمات والشائعات والخلافات الفنية في 2023

شهد الوسط الفني خلال عام ٢٠٢٣ عددا من الأزمات والشائعات والخلافات بين أهل الفن وتصدر بسببها الفنانون التريند، وأصبحوا حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أبرز الأزمات والشائعات والخلافات التي حجزت مكانًا بين المواقع الإخبارية واهتمامات الجمهور خلال عام ٢٠٢٣:

خلاف بيومي فؤاد ومحمد سلام

تعتبر الأزمة بين الفنان بيومي فؤاد والفنان محمد سلام من أبرز أزمات العام في الوسط الفني، وذلك بعد هجوم بيومي فؤاد على الفنان محمد سلام بسبب اعتذاره عن عدم المشاركة في مسرحية زواج اصطناعي، بموسم الرياض، نظرًا لتأثره بما يحدث في غزة، وتعرض بيومي لانتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة واعتبر البعض أسلوبه سيئا ويقلل من الفن المصري، وبعد هذه الأزمة، حاول بيومي، تجاهل الانتقادات وهجوم الجمهور، وذلك بغلق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

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أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

تعتبر أزمة صفع الفنانة لقاء سويدان للفنان ميدو عادل عقب تقديم آخر ليالي مسرحية سيد درويش على خشبة المسرح من أبرز أزمات العام، وتعود بداية الأزمة بين الثنائي حينما كانت تعرض المسرحية في مدينة الإسكندرية، حيث نشبت مشادة بين الطرفين خلال كواليس العرض، إلا أن تدخل بعض أفراد المسرحية وقتها حال دون تصعيدها.

ليعقبها تقديم الفنانة لقاء سويدان مذكرة وشكوى ضد الفنان ميدو عادل ليصدر قرار بإحالة الواقعة للنيابة الإدارية، وذلك في نهاية شهر أغسطس الماضي، ثم حدثت مشادة الكلامية بين الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل، بعد إسدال الستار في ختام مسرحية سيد درويش على مسرح البالون حيث اتهمته بسبها والسخرية منها، مما دفعها لـ صفع ميدو وسط دهشة أبطال العرض المسرحي، ليتدخل الأمن للفض بينهم، وتحقق النيابة الإدارية في الشكوى التي كانت قد قدمتها لقاء سويدان ضد ميدو.

خلاف علي الحجار ومدحت صالح

نشبت أزمة بين المطرب علي الحجار والمطرب مدحت صالح حول مشروع "١٠٠ سنة غنا" الذي أكد علي الحجار أنها فكرته، وهي نفس فكرة المشروع الذي يقدمه المطرب مدحت صالح بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر تحت عنوان “الأساتذة”.

وكانت البداية عندما عقدت دار الأوبرا المصرية مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل تعاونها مع المطرب مدحت صالح في مشروع غنائي وحفلات تحت عنوان "الأساتذة" والذي يهدف إلى إعادة إحياء أعمال كوكبة من أهم أعمال الموسيقى العربية لكبار الملحنين المصريين والعرب.

وكشف الفنان مدحت صالح عن تفاصيل مشروعه "الأساتذة" مؤكدا أن فكرة المشروع هى محاولة لتحديث والحفاظ على ما تبقى من تراث غنائي للأساتذة الكبار سواء الراحلين أو الأحياء.

وخرج المطرب علي الحجار ليشير إلى أنه قدم مشروعا مشابها لما قدمه مدحت صالح، ولفت إلى أنه قدّم المشروع لأكثر من جهة، وتوصل قبل ست سنوات إلى اتفاق مع قناة dmc لإنتاج المشروع، على أن يتولى هو دور المذيع، لافتا إلى أن المشروع أعجب القناة التي خصصت ميزانيات له، قبل أن يتوقف المشروع بعد ذلك.

أزمة أحمد سعد في تونس

كان الفنان أحمد سعد قد تصدر التريند لفترة خلال عام ٢٠٢٣، بعد أزمة نشبت بينه وبين منظمة حفل له في تونس على خلفية مطالبتها لأحمد سعد بإجراء مؤتمر صحفي، ليرفض أحمد سعد الأمر لأنه لم يتم الإتفاق على إقامة مؤتمر في العقد، وترتب عليه هجوم منظمة الحفل على الفنان أحمد سعد واتهامه بالإساءة للمرأة التونسية.

ولم يتبين من مقاطع الفيديو إساءة أحمد سعد للشعب التونسي وللمرأة التونسية بل تبين أنه كان يطلب من منظمة الحفل أن تترك له مساحة للحديث مع الصحافة والإعلام التونسي عن ملابسات الحفل، وانتهت الأزمة باعتذار أحمد سعد للمرأة التونسية، وتم احتواء الموقف بالتنسيق مع نقابة الموسيقيين المصريين ونقابة الموسيقيين التونسيين.

خلاف عمرو مصطفى ورامي صبري

وقع خلاف بين عمرو مصطفى ورامي صبري خلال عام ٢٠٢٣، بسبب لحن أغنية قصة ويمكن خير، بعد حذف الأول لأغنية الأخير من موقع يوتيوب، وبدأت حرب التصريحات المتبادلة بينهما بشأن سرقة ألحان الأغاني، وانتهت الأزمة بين الثنائي بالصلح.

أزمة علا غانم وطليقها

من أبرز الخلافات التي شهدها عام ٢٠٢٣ هو خلاف الفنانة علا غانم مع طليقها رجل الأعمال عبد العزيز لبيب، وخلال هذه الأزمة كشفت الفنانة علا غانم تفاصيل تعرضها للاعتداء والطرد من منزلها في المريوطية على يد زوجها، قائلة إنها فوجئت باقتحام عدد من الأشخاص رفقة زوجها لبوابة منزلها بعد الاعتداء على حراس العقار وضربهم.

وتقدمت الفنانة علا غانم في وقت سابق خلال عام ٢٠٢٣ باستغاثة إلى المجلس القومي للمرأة برئاسة مايا مرسي، والمحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، عبر “انستجرام” قائلة: "البطلجية مسكوني أنا وأمي وظلوا يضربونني مثل الكرة، كما تمكنوا من تكسير كاميرات المراقبة وجهاز DVR واقتحام مكتبي، وكذلك سرقة مشغولاتي الذهبية والهواتف المحمولة وكل شيء كانوا يستطيعون أن يحملوه"، ومؤخرًا نظرت محكمة جنح الاقتصادية أولى جلسات محاكمة طليق علا غانم بتهمة الاعتداء عليها بالسب والقذف.

شائعة وفاة طلعت زكريا مقتولًا

خلال عام ٢٠٢٣ زعمت إحدى صفحات المواقع التواصل الاجتماعي بأن الفنان الراحل طلعت زكريا قد مات مقتولًا، وذلك عن طريق استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في ترويج معلومات خاطئة عن الفنان الراحل، وقدمت الفنانة إيمي طلعت زكريا بلاغا رسميا إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات “مباحث الإنترنت سابقا” ضد هذه الصفحات التي تقوم بالتشهير بوالدها والإساءة إليه والإدعاء بعودة الفنان الراحل من الموت ليكشف أسرار قتله على يد فنان آخر.

شائعة وفاة علا غانم

انتشرت خلال عام ٢٠٢٣ شائعات حول علا غانم تفيد بوفاتها بشكل مفاجئ إثر توقف عضلة القلب، وسرعان ما أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لـ (فيتو): على أن جميع تلك الأنباء كاذبة وشائعات ليس أكثر.