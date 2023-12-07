قبل عرضه على Watch IT، تعرف على أبطال مسلسل إنترفيو

يستعد المخرج أحمد خالد أمين لتصوير مسلسل إنترفيو بطولة الفنانة رنا رئيس خلال الفترة الحالية، والمقرر عرضه على منصة Watch IT.

مسلسل إنترفيو، يضم العديد من الفنانين، منهم: رنا رئيس، خالد شباط، حازم إيهاب، ديانا هشام، ميدو عادل، سارة نور، محمد العمروسي، نور بدر، مونيكا ألفونس، خالد جواد، بالإضافة إلى ظهور الفنانة إسعاد يونس كضيفة شرف خلال المسلسل.

وكان سبق وروج الفنان محمد العمروسي لمسلسل انترفيو، من خلال نشره مقطع فيديو لبدء تصويره المسلسل، وذلك عبر حسابه على انستجرام، وعلق قائلصأ: توكلنا على الله.. بدء تصوير مسلسل انترفيو استنونا وادعولنا كتير.. محمد العمروسي.

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