أخبار الفن اليوم.. نجيب ساويرس يسلم جوائز أحمد فؤاد نجم فى الدورة العاشرة.. وانطلاق العرض الخاص لـ شماريخ بمصر وأنف وثلاث عيون بالسعودية

شهدت الساحة الفنية، اليوم الأربعاء 6 ديسمبر، العديد من الأحداث الفنية الهامة نستعرض أبرزها:

افتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فى نسخته الثالثة العرض العالمي الأول لفيلم “أنف وثلاث عيون”، بتوقيع المخرج أمير رمسيس بمشاركة طاقم العمل.

ومن أبرزهم الفنان ظافر العابدين، الفنانة سلمي أبو ضيف، الفنانة سوسن بدر، الفنان صدقي صخر، والمخرج أمير رمسيس.

شاركت الفنانة أمينة خليل والفنان آسر ياسين إلى العرض الخاص لفيلمه الجديد "شماريخ" المقام حاليا في أحد المولات الكبرى وحرصت زوجته علي الحضور معه كدعم له.

كما حرصت أيضا الفنانة أنوشكا، والمهندس نجيب ساويرس، والمخرج عمرو سلامة والفنان آدم الشرقاوي على حضور العرض الخاص لفيلم شماريخ والذي يقوم ببطولته آسر ياسين وأمينة خليل.

انتهى الكينج محمد منير من تسجيل أحدث أغنياته “أنا الذي” والتي تأتي من كلمات باسم عادل وألحان عصام كاريكا بتوزيع أنور عمرو… وسيتم طرحها بالتزامن مع بداية العام الجديد 2024

وأعلن عصام كاريكا أنه يجري حاليا أعمال المكساج الخاص بالأغنية تحت إشرافه ضمن ألبوم منير الجديد.

شهدت دور العرض هذا العام منافسة بين عدد كبير من الأفلام المصرية التي تتباين ما بين الأكشن والكوميدي والرومانسي، بالإضافة إلى عدد من الأفلام العالمية… ووصل إجمالي إيرادات 10 أفلام بمصر هذا الأسبوع لـ 132.5 مليون جنيهًا. والأفلام الـ10 هي ؛ فيلم العميل صفر - فيلم وش في وش- فيلم فوي فوي فوي-فيلم Napoleon - فيلم بلوموندو- فيلم The hunger Games - فيلم The Marvels- فيلم Tiger 3 - فيلم wish و- فيلم سنة أولى خطف.

فاز الشاعر محمود عزت بالمركز الأول في الدورة العاشرة من جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، وذلك عن ديوانه "قطط الكهوف"، فيما حصد الكاتب محمد علي عزت جائزة الدراسات النقدية هذا العام عن كتاب "الشعر العامي العربي.. وقضايا الشكل والمصطلح والتدوين".

وسلم المهندس نجيب ساويرس مؤسس وراعي الجائزة، شهادات التقدير للفائزين بالجائزة هذا العام، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز المقام حاليا على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية وعلى مدار 9 سنوات ماضية منذ انطلاقها لأول مرة عام 2014، قدمت مجموعة مميزة وموهوبة من الشعراء الشباب…الجائزة التي أسسها ويرعاها المهندس نجيب ساويرس أصبحت في سنوات قليلة مؤشرا حقيقيا ومقياسا واضحا عن جودة وحال شعر العامية، كما يعتبر حفل إعلان الفائزين بها محفلا ثقافيا هاما وفكريا وفنيا أيضا بما يقدم خلال فقراته المختلفة.